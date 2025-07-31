Попович о планах после ЧМ: «Отдохнуть на пляже, пить все, что захочу. Просто наслаждаться жизнью и ездить на своей быстрой машине»

Пловец Давид Попович рассказал, что собирается делать после чемпионата мира.

На ЧМ-2025 в Сингапуре представитель Румынии выиграл два золота – на 100 и 200 м вольным стилем.

– Что дальше?

– Отлично отдохнуть на пляже, лежа на спине, пить все, что захочу, просто наслаждаться жизнью и ездить на своей быстрой машине по красивым, извилистым, живописным дорогам. Я с нетерпением жду этого. Обязательно на авто с открытым верхом.

– «Пить все, что захочу» – это что и в каких объемах?

– Может быть, несколько бокалов хорошего вина, знаете ли. Что-то символическое. Не нужно напиваться до бесчувствия, чтобы быть счастливым, – сказал Попович в интервью «Спорт-Экспрессу ».