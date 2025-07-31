Попович о планах после ЧМ: «Отдохнуть на пляже, пить все, что захочу. Просто наслаждаться жизнью и ездить на своей быстрой машине»
Пловец Давид Попович рассказал, что собирается делать после чемпионата мира.
На ЧМ-2025 в Сингапуре представитель Румынии выиграл два золота – на 100 и 200 м вольным стилем.
– Что дальше?
– Отлично отдохнуть на пляже, лежа на спине, пить все, что захочу, просто наслаждаться жизнью и ездить на своей быстрой машине по красивым, извилистым, живописным дорогам. Я с нетерпением жду этого. Обязательно на авто с открытым верхом.
– «Пить все, что захочу» – это что и в каких объемах?
– Может быть, несколько бокалов хорошего вина, знаете ли. Что-то символическое. Не нужно напиваться до бесчувствия, чтобы быть счастливым, – сказал Попович в интервью «Спорт-Экспрессу».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости