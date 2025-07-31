Давид Попович: «После Олимпиады было сложно не закончить с плаванием. Трудно снова найти мотивацию, когда ты доказал всем, что лучший в мире»

Давид Попович рассказал, что после Игр-2024 хотел завершить карьеру спортсмена.

Румынский пловец завоевал на чемпионате мира в Сингапуре два золота – на 100 и 200 м вольным стилем. На Олимпиаде в Париже он взял золото и бронзу.

– Сложно было не закончить с плаванием после Олимпиады?

– Очень трудно. Чрезвычайно трудно. Это то, чем я больше всего горжусь в этом году. Просто снова обрести силы. Трудно снова найти мотивацию, когда ты доказал себе и всем, что ты лучший в мире.

– В чем ее нашли?

– Похоже, я нашел ее не в победах, поражениях или отличных результатах, а в попытках раскрыть свой истинный потенциал.

– Поэтому и приехали на чемпионат мира в Сингапур? Раскрыть потенциал?

– Да. Конечно, я в любом случае имею некоторые привилегии, получаю определенные преимущества, люди знают меня как олимпийского чемпиона. Я горжусь собой. Но ничего, по сути, не меняется, если вы понимаете, о чем я.

Приехав сюда, я действительно хотел доказать себе, что могу снова выигрывать. Даже после такого тяжелого и в то же время такого успешного олимпийского года. И поэтому это было еще большим вызовом.

– Теперь, когда ЧМ позади и ты выиграл две золотые медали, как ты себя чувствуешь?

– Я очень рад, что не закончил. Но, если бы не моя девушка, моя семья и моя группа поддержки, я бы не смог этого сделать. Никогда не думал, что смогу стать двукратным чемпионом мира с разницей в несколько дней, – сказал олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Попович.