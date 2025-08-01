Прыжки в воду. Чемпионат мира-2025. Мексиканец Ибарра победил на 3-метровом трамплине, Шлейхер – 7-й, Молчанов – 9-й
Россиянин Никита Шлейхер занял 7-е место в прыжках в воду с трамплина на ЧМ-2025.
Прыжки в воду
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
Мужчины
Трамплин, 3 м
1. Осмар Олвера Ибарра (Мексика) – 529,55
2. Цао Юань (Китай) – 522,70
3. Ван Цзунъюань (Китай) – 515,55
4. Джордан Холден (Великобритания) – 492,10
5. Жюль Буйе (Франция) – 478,30
6. Мориц Веземанн (Германия) – 467,10
7. Никита Шлейхер (Россия) – 452,75...
9. Илья Молчанов (Россия) – 440,25
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2025 в Сингапуре
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости