Кубок чемпионов по регби. 1-й тур. «Глазго» сыграет с «Нортгемптоном», «Коннахт» против «Бордо» и другие матчи

С 8 по 10 декабря пройдут матчи первого тура Кубка чемпионов по регби.

Кубок чемпионов по регби

Групповой этап

1-й тур

Группа 1

8 декабря

Коннахт (Ирландия) – Бордо (Франция) – 23.00



9 декабря

Буллс (ЮАР) – Сарацины (Англия) – 20.30

Бристоль (Англия) – Лион (Франция) – 23.00

Положение в группе: Бристоль – 0 очков (0 игр), Сарацины – 0 (0), Коннахт – 0 (0), Буллс – 0 (0), Бордо – 0 (0), Лион – 0 (0).

Группа 2

9 декабря

Бат (Англия) – Ольстер (Северная Ирландия) – 18.15

Стад Тулузен (Франция) – Кардифф Блюз (Уэльс) – 18.15



10 декабря

Расинг 92 (Франция) – Арлекины (Англия) – 20.30

Положение в группе: Бат – 0 (0), Арлекины – 0 (0), Стад Тулузен – 0 (0), Ольстер – 0 (0), Кардифф Блюз – 0 (0), Расинг 92 – 0 (0).

Группа 3

8 декабря

Нортгемптон (Англия) – Глазго (Шотландия) – 23.00



9 декабря

Тулон (Франция) – Эксетер Чифс (Англия) – 16.00

Манстер (Ирландия) – Авирон Байонн (Франция) – 20.30

Положение в группе: Нортгемптон – 0 (0), Авирон – 0 (0), Тулон – 0 (0), Манстер – 0 (0), Глазго – 0 (0), Эксетер Чифс – 0 (0).

Группа 4

10 декабря

Сэйл (Англия) – Стад Франсе (Франция) – 16.00

Ля Рошель (Франция) – Лейнстер (Ирландия) – 18.15

Лестер (Англия) – Стормерс (ЮАР) – 18.15

Положение в группе: Лестер – 0 (0), Сэйл – 0 (0), Стаде Франсе – 0 (0), Лейнстер – 0 (0), Стормерс – 0 (0), Ля Рошель – 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.