Кубок чемпионов по регби. 1-й тур. «Глазго» сыграет с «Нортгемптоном», «Коннахт» против «Бордо» и другие матчи

Теги результаты Тулуза Сарацины Манстер Буллс Лестер Тайгерс Бат Регби Тулон Стормерс (Вестерн Провинс) Сэйл Шаркс Лейнстер Ольстер Глазго Уорриорс Кардифф Блюз Арлекины Стад Франсе Эксетер Чифс Нортгемптон Коннахт Расинг 92 Байонн Ля Рошель Лион Кубок чемпионов Бристоль Бордо-Бегль Регби

С 8 по 10 декабря пройдут матчи первого тура Кубка чемпионов по регби.

Кубок чемпионов по регби

Групповой этап

1-й тур

Группа 1

8 декабря

Коннахт (Ирландия) – Бордо (Франция) – 23.00


9 декабря

Буллс (ЮАР) – Сарацины (Англия) – 20.30

 

Бристоль (Англия) – Лион (Франция) – 23.00

 

Положение в группе: Бристоль – 0 очков (0 игр), Сарацины – 0 (0), Коннахт – 0 (0), Буллс – 0 (0), Бордо – 0 (0), Лион – 0 (0).

Группа 2

9 декабря

Бат (Англия) – Ольстер (Северная Ирландия) – 18.15

 

Стад Тулузен (Франция) – Кардифф Блюз (Уэльс) – 18.15

 
10 декабря

Расинг 92 (Франция) – Арлекины (Англия) – 20.30

 

Положение в группе: Бат – 0 (0), Арлекины – 0 (0), Стад Тулузен – 0 (0), Ольстер – 0 (0), Кардифф Блюз – 0 (0), Расинг 92 – 0 (0).

Группа 3

8 декабря

Нортгемптон (Англия) – Глазго (Шотландия) – 23.00

 
9 декабря

Тулон (Франция) – Эксетер Чифс (Англия) – 16.00

 

Манстер (Ирландия) – Авирон Байонн (Франция) – 20.30

 

Положение в группе: Нортгемптон – 0 (0), Авирон – 0 (0), Тулон – 0 (0), Манстер – 0 (0), Глазго – 0 (0), Эксетер Чифс – 0 (0).

Группа 4

10 декабря

Сэйл (Англия) – Стад Франсе (Франция) – 16.00

 

Ля Рошель (Франция) – Лейнстер (Ирландия) – 18.15

 

Лестер (Англия) – Стормерс (ЮАР) – 18.15

 

Положение в группе: Лестер – 0 (0), Сэйл – 0 (0), Стаде Франсе – 0 (0), Лейнстер – 0 (0), Стормерс – 0 (0), Ля Рошель – 0 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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