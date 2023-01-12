Кубок чемпионов. 3-й тур. «Клермон» сыграет с «Лестером», «Глостер» встретится с «Лейнстером» и другие матчи

С 13 по 15 января пройдут матчи третьего тура Кубка чемпионов по регби.

чемпионов

Групповой этап

3-й тур

Группа А

14 января

Глостер (Англия) – Лейнстер (Ирландия) – 16.00

Шаркс (ЮАР) – Бордо-Бегль (Франция) – 18.15

Буллс (ЮАР) – Эксетер Чифс (Англия) – 20.30

(Англия) – Лион (Франция) – 23.00

15 января

Кастр (Франция) – Эдинбург (Шотландия) – 16.00

Расинг 92 (Франция) – Арлекины (Англия) – 18.15

Группа B

13 января

Клермон (Франция) – Лестер (Англия) – 23.00

14 января

Сэйл Шаркс (Англия) – Стад Тулузен (Франция) – 16.00

(Ирландия) – Нортгемптон (Англия) – 18.15

Ля-Рошель (Франция) – Ольстер (Северная Ирландия) – 20.30

Оспрейс (Уэльс) – Монпелье (Франция) – 23.00

15 января

Лондон Айриш (Англия) – Стормерс (ЮАР) – 16.00

Группа A: Лейнстер – 10 очков (2 игры), Эксетер Чифс – 10 (2), Сарацины – 9 (2), Шаркс – 9 (2), Эдинбург – 6 (2), – 5 (2), Буллс – 5 (2), Глостер – 5 (2), Бордо-Бегль – 2 (2), Лион – 2 (2), Расинг 92 – 1 (2), Кастр – 0 (2).

Группа B: Ля Рошель – 9 (2), Стад Тулузен – 9 (2), – 8 (2), Сэйл Шаркс – 5 (2), Стормерс – 5 (2), Манстер – 5 (2), Оспрейс – 5 (2), Клермон – 5 (2), Монпелье – 5 (2), Ольстер – 2 (2), Лондон Айриш – 1 (2), Нортгемптон – 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.