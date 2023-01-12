Кубок чемпионов. 3-й тур. «Клермон» сыграет с «Лестером», «Глостер» встретится с «Лейнстером» и другие матчи

Теги результаты Тулуза Лондон Айриш Сарацины Манстер Буллс Лестер Тайгерс Кастр Олимпик Стормерс (Вестерн Провинс) Клермон Сэйл Шаркс Эдинбург Лейнстер Оспрейс Ольстер Глостер Арлекины Эксетер Чифс Нортгемптон Расинг 92 Монпелье Ля Рошель Лион Кубок чемпионов Бордо-Бегль Регби

С 13 по 15 января пройдут матчи третьего тура Кубка чемпионов по регби. 

Кубок чемпионов

Групповой этап

3-й тур

Группа А

14 января

Глостер (Англия) – Лейнстер (Ирландия) – 16.00

 

Шаркс (ЮАР) – Бордо-Бегль (Франция) – 18.15

 

Буллс (ЮАР) – Эксетер Чифс (Англия) – 20.30

 

Сарацины (Англия) – Лион (Франция) – 23.00

 

15 января

Кастр (Франция) – Эдинбург (Шотландия) – 16.00

 

Расинг 92 (Франция) – Арлекины (Англия) – 18.15

 

Группа B

13 января

Клермон (Франция) – Лестер (Англия) – 23.00

 

14 января

Сэйл Шаркс (Англия) – Стад Тулузен (Франция) – 16.00

 

Манстер (Ирландия) – Нортгемптон (Англия) – 18.15

 

Ля-Рошель (Франция) – Ольстер (Северная Ирландия) – 20.30

 

Оспрейс (Уэльс) – Монпелье (Франция) – 23.00

 

15 января

Лондон Айриш (Англия) – Стормерс (ЮАР) – 16.00

 

Группа A: Лейнстер – 10 очков (2 игры), Эксетер Чифс – 10 (2), Сарацины – 9 (2), Шаркс – 9 (2), Эдинбург – 6 (2), Арлекины – 5 (2), Буллс – 5 (2), Глостер – 5 (2), Бордо-Бегль – 2 (2), Лион – 2 (2), Расинг 92 – 1 (2), Кастр – 0 (2).

Группа B: Ля Рошель – 9 (2), Стад Тулузен – 9 (2), Лестер – 8 (2), Сэйл Шаркс – 5 (2), Стормерс – 5 (2), Манстер – 5 (2), Оспрейс – 5 (2), Клермон – 5 (2), Монпелье – 5 (2), Ольстер – 2 (2), Лондон Айриш – 1 (2), Нортгемптон – 0 (2). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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