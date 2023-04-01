Кубок чемпионов. 1/8 финала. «Стормерс» встретятся с «Арлекинами», «Лейнстер» против «Ольстера», другие матчи

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С 31 марта по 2 апреля пройдут матчи 1/8 финала Кубка чемпионов по регби. 

Кубок чемпионов

1/8 финала

31 марта

Лестер (Англия) – Эдинбург (Шотландия) – 16:6 (3:0)

 

1 апреля

Сэйл Шаркс (Англия) – Манстер (Ирландия) – 14.30

 

Стормерс (ЮАР) – Арлекины (Англия) – 17.00

 

Ля-Рошель (Франция) – Глостер (Англия) – 19.30

 

Лейнстер (Ирландия) – Ольстер (Северная Ирландия) – 19.30

 

2 апреля

Эксетер Чифс (Англия) – Монпелье (Франция) – 14.30

 

Сарацины (Англия) – Оспрейс (Уэльс) – 17.00

 

Стад Тулузен (Франция) – Буллс (ЮАР) – 17.00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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