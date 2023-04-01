Кубок чемпионов. 1/8 финала. «Стормерс» встретятся с «Арлекинами», «Лейнстер» против «Ольстера», другие матчи
С 31 марта по 2 апреля пройдут матчи 1/8 финала Кубка чемпионов по регби.
Кубок чемпионов
1/8 финала
31 марта
Лестер (Англия) – Эдинбург (Шотландия) – 16:6 (3:0)
1 апреля
Сэйл Шаркс (Англия) – Манстер (Ирландия) – 14.30
Стормерс (ЮАР) – Арлекины (Англия) – 17.00
Ля-Рошель (Франция) – Глостер (Англия) – 19.30
Лейнстер (Ирландия) – Ольстер (Северная Ирландия) – 19.30
2 апреля
Эксетер Чифс (Англия) – Монпелье (Франция) – 14.30
Сарацины (Англия) – Оспрейс (Уэльс) – 17.00
Стад Тулузен (Франция) – Буллс (ЮАР) – 17.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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