Кубок чемпионов. 4-й тур. «Лестер» сыграет с «Оспрейс», «Лейнстер» против «Расинга 92» и другие матчи
С 20 по 22 января пройдут матчи четвертого тура Кубка чемпионов по регби.
Групповой этап
4-й тур
Группа А
20 января
Лион (Франция) – Буллс (ЮАР) – 23.00
21 января
Арлекины (Англия) – Шаркс (ЮАР) – 16.00
Бордо-Бегль (Франция) – Глостер (Англия) – 18.15
Лейнстер (Ирландия) – Расинг 92 (Франция) – 18.15
Эксетер Чифс (Англия) – Кастр (Франция) – 20.30
22 января
Эдинбург (Шотландия) – Сарацины (Англия) – 20.30
Группа B
20 января
Лестер (Англия) – Оспрейс (Уэльс) – 23.00
21 января
Нортгемптон (Англия) – Ля-Рошель (Франция) – 16.00
Стормерс (ЮАР) – Клермон (Франция) – 20.30
Ольстер (Северная Ирландия) – Сэйл Шаркс (Англия) – 23.00
22 января
Монпелье (Франция) – Лондон Айриш (Англия) – 16.00
Стад Тулузен (Франция) – Манстер (Ирландия) – 18.15
Группа A: Лейнстер – 15 очков (3 игры), Шаркс – 14 (3), Сарацины – 14 (3), Эксетер Чифс – 11 (3), Эдинбург – 11 (3), Буллс – 10 (3), Арлекины – 7 (3), Расинг 92 – 5 (3), Глостер – 5 (3), Лион – 3 (3), Бордо-Бегль – 2 (3), Кастр – 0 (3).
Группа B: Стад Тулузен – 13 (3), Ля-Рошель – 13 (3), Лестер – 13 (3), Стормерс – 10 (3), Оспрейс – 10 (3), Манстер – 9 (3), Монпелье – 7 (3), Клермон – 6 (3), Сэйл Шаркс – 5 (3), Ольстер – 3 (3), Лондон Айриш – 1 (3), Нортгемптон – 1 (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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