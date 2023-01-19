Кубок чемпионов. 4-й тур. «Лестер» сыграет с «Оспрейс», «Лейнстер» против «Расинга 92» и другие матчи

Теги результаты Тулуза Лондон Айриш Сарацины Манстер Буллс Шаркс Лестер Тайгерс Кастр Олимпик Стормерс (Вестерн Провинс) Клермон Сэйл Шаркс Эдинбург Лейнстер Оспрейс Ольстер Глостер Арлекины Эксетер Чифс Нортгемптон Расинг 92 Монпелье Ля Рошель Лион Кубок чемпионов Бордо-Бегль Регби

С 20 по 22 января пройдут матчи четвертого тура Кубка чемпионов по регби. 

Кубок чемпионов

Групповой этап

4-й тур

Группа А

20 января

Лион (Франция) – Буллс (ЮАР) – 23.00

 

21 января

Арлекины (Англия) – Шаркс (ЮАР) – 16.00

 

Бордо-Бегль (Франция) – Глостер (Англия) – 18.15

 

Лейнстер (Ирландия) – Расинг 92 (Франция) – 18.15

 

Эксетер Чифс (Англия) – Кастр (Франция) – 20.30

 

22 января

Эдинбург (Шотландия) – Сарацины (Англия) – 20.30

 

Группа B

20 января

Лестер (Англия) – Оспрейс (Уэльс) – 23.00

 

21 января

Нортгемптон (Англия) – Ля-Рошель (Франция) – 16.00

 

Стормерс (ЮАР) – Клермон (Франция) – 20.30

 

Ольстер (Северная Ирландия) –  Сэйл Шаркс (Англия) – 23.00

 

22 января

Монпелье (Франция) – Лондон Айриш (Англия) – 16.00

 

Стад Тулузен (Франция) – Манстер (Ирландия) – 18.15

 

Группа A: Лейнстер – 15 очков (3 игры), Шаркс – 14 (3), Сарацины – 14 (3), Эксетер Чифс – 11 (3), Эдинбург – 11 (3), Буллс – 10 (3), Арлекины – 7 (3), Расинг 92 – 5 (3), Глостер – 5 (3), Лион – 3 (3), Бордо-Бегль – 2 (3), Кастр – 0 (3).

Группа B: Стад Тулузен – 13 (3), Ля-Рошель – 13 (3), Лестер – 13 (3), Стормерс – 10 (3), Оспрейс – 10 (3), Манстер – 9 (3), Монпелье – 7 (3), Клермон – 6 (3), Сэйл Шаркс – 5 (3), Ольстер – 3 (3), Лондон Айриш – 1 (3), Нортгемптон – 1 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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