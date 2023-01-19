Кубок чемпионов. 4-й тур. «Лестер» сыграет с «Оспрейс», «Лейнстер» против «Расинга 92» и другие матчи

С 20 по 22 января пройдут матчи четвертого тура Кубка чемпионов по регби.

Кубок чемпионов

Групповой этап

4-й тур

Группа А

20 января

Лион (Франция) – Буллс (ЮАР) – 23.00

21 января

Арлекины (Англия) – Шаркс (ЮАР) – 16.00

Бордо-Бегль (Франция) – Глостер (Англия) – 18.15

Лейнстер (Ирландия) – Расинг 92 (Франция) – 18.15

Эксетер Чифс (Англия) – Кастр (Франция) – 20.30

22 января

Эдинбург (Шотландия) – Сарацины (Англия) – 20.30

Группа B

20 января

Лестер (Англия) – Оспрейс (Уэльс) – 23.00

21 января

Нортгемптон (Англия) – Ля-Рошель (Франция) – 16.00

Стормерс (ЮАР) – Клермон (Франция) – 20.30

Ольстер (Северная Ирландия) – Сэйл Шаркс (Англия) – 23.00

22 января

Монпелье (Франция) – Лондон Айриш (Англия) – 16.00

Стад Тулузен (Франция) – Манстер (Ирландия) – 18.15

Группа A: Лейнстер – 15 очков (3 игры), Шаркс – 14 (3), Сарацины – 14 (3), Эксетер Чифс – 11 (3), Эдинбург – 11 (3), Буллс – 10 (3), – 7 (3), Расинг 92 – 5 (3), Глостер – 5 (3), Лион – 3 (3), Бордо-Бегль – 2 (3), Кастр – 0 (3).

Группа B: Стад Тулузен – 13 (3), Ля-Рошель – 13 (3), Лестер – 13 (3), Стормерс – 10 (3), Оспрейс – 10 (3), Манстер – 9 (3), Монпелье – 7 (3), Клермон – 6 (3), Сэйл Шаркс – 5 (3), Ольстер – 3 (3), Лондон Айриш – 1 (3), Нортгемптон – 1 (3).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.