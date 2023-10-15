Тренер сборной Ирландии о вылете в 1/4 финала Кубка мира: «Спорт иногда бывает жестоким»

Главный тренер сборной Ирландии по регби Энди Фаррелл прокомментировал поражение в матче с Новой Зеландией на Кубке мира.

Сегодня команда Фаррелла уступила в 1/4 финала (24:28). Для Ирландии поражение на этой стадии турнира стало уже девятым в истории.

«Это был чертовски крутой матч, и кто-то должен был проиграть. К сожалению, сегодня это мы.

В начале игры мы позволили им пробить штрафные, отдали инициативу и 6 очков. Но горжусь, что мы вернулись в игру и до последнего продолжали атаковать.

Мы набрали хороший ход, но спорт иногда бывает жестоким. Думаю, именно поэтому мы его и любим. Борьба до самого конца продемонстрировала наш характер», – сказал Фаррелл.

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