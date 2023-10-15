«Это была просто битва». Новозеландский регбист Савеа о победе над Ирландией в 1/4 финала Кубка мира

Теги сборная Ирландии сборная Новой Зеландии Кубок мира по регби Арди Савеа Регби

Новозеландский регбист Арди Савеа назвал битвой матч с Ирландией на Кубке мира.

В 1/4 финала турнира Новая Зеландия обыграла Ирландию (28:24). Савеа был признан лучшим игроком встречи.

«Это была просто битва, и я невероятно горд парнями. Стоит отдать должное ирландцам, которые выложились на полную», – цитирует Савеа The Guardian.

«На этой неделе многое стояло на кону. Встретившись с такой командой мирового уровня, как Ирландия, мы дали болельщикам то, чего они хотели.

На протяжении года ирландская сборная была образцовой, и я хочу выразить им свою симпатию. 

Мы играли 20 минут в меньшинстве? Честно говоря, я особо не заметил. Нужно было просто приложить все усилия, и мы в конце-концов справились», – приводит слова Савеа World Rugby.

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3 комментария

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slavura71
Irish pub, фсем эль
....
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nike77
Арди, я снимаю перед тобой кепку. У меня просто нет слове. Ты в одного пол матча бился против Пита о Махони и ван дер Флиера.красавчик.
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bulka333
регбисты клёвые парни, потому что уважают друг друга независимо от исхода игры.
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