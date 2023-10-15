«Это была просто битва». Новозеландский регбист Савеа о победе над Ирландией в 1/4 финала Кубка мира

Новозеландский регбист Арди Савеа назвал битвой матч с Ирландией на Кубке мира.

В 1/4 финала турнира Новая Зеландия обыграла Ирландию (28:24). Савеа был признан лучшим игроком встречи.

«Это была просто битва, и я невероятно горд парнями. Стоит отдать должное ирландцам, которые выложились на полную», – цитирует Савеа The Guardian.

«На этой неделе многое стояло на кону. Встретившись с такой командой мирового уровня, как Ирландия, мы дали болельщикам то, чего они хотели.

На протяжении года ирландская сборная была образцовой, и я хочу выразить им свою симпатию.

Мы играли 20 минут в меньшинстве? Честно говоря, я особо не заметил. Нужно было просто приложить все усилия, и мы в конце-концов справились», – приводит слова Савеа World Rugby.