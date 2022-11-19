Тестовые матчи. Италия сыграет с ЮАР, Англия встретится с Новой Зеландией, Ирландия против Австралии и другие матчи

Теги сборная Тонга результаты сборная Франции сборная Италии сборная Шотландии сборная Англии сборная Уэльса сборная Ирландии сборная ЮАР сборная Новой Зеландии сборная Фиджи сборная Грузии сборная Австралии тестовые матчи сборная Самоа сборная Аргентины сборная Уругвая сборная Румынии сборная Канады сборная Японии сборная Намибии Регби

19 и 20 ноября пройдут тестовые матчи по регби. Италия сыграет с ЮАР, Англия против Новой Зеландии.

Тестовые матчи 

19 ноября

Тонга – Уругвай – 14.00

 

Италия – ЮАР – 16.00

 

Уэльс – Грузия – 16.00

 

Канада – Намибия – 16.30

 

Френч Барбарианс – Фиджи – 17.00

 

Румыния – Самоа – 17.45

 

Шотландия – Аргентина – 18.15

 

Англия – Новая Зеландия – 20.30

 

Ирландия – Австралия – 23.00

 

20 ноября

Франция – Япония – 16.00

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные