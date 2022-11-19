Тестовые матчи. Италия сыграет с ЮАР, Англия встретится с Новой Зеландией, Ирландия против Австралии и другие матчи
19 и 20 ноября пройдут тестовые матчи по регби. Италия сыграет с ЮАР, Англия против Новой Зеландии.
Тестовые матчи
19 ноября
Тонга – Уругвай – 14.00
Италия – ЮАР – 16.00
Уэльс – Грузия – 16.00
Канада – Намибия – 16.30
Френч Барбарианс – Фиджи – 17.00
Румыния – Самоа – 17.45
Шотландия – Аргентина – 18.15
Англия – Новая Зеландия – 20.30
Ирландия – Австралия – 23.00
20 ноября
Франция – Япония – 16.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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