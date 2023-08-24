Тестовые матчи. Новая Зеландия сыграет с ЮАР, Англия встретится с Фиджи, Шотландия против Грузии, другие матчи

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25 августа стартуют тестовые матчи по регби.

Регби

Тестовые матчи

25 августа

Новая Зеландия – ЮАР – 21.30

 

26 августа

Англия – Фиджи – 17.15

 

Италия – Япония – 19.30

 

Шотландия – Грузия – 19.30

 

Португалия – Австралия – 21.00

 

Испания – Аргентина – 21.45

 

Ирландия – Самоа – 22.00

 

27 августа

Чили – Аргентина (Б) – 00.00

 

Франция – Австралия – 18.45

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

 

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