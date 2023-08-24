Тестовые матчи. Новая Зеландия сыграет с ЮАР, Англия встретится с Фиджи, Шотландия против Грузии, другие матчи
25 августа стартуют тестовые матчи по регби.
Регби
Тестовые матчи
25 августа
Новая Зеландия – ЮАР – 21.30
26 августа
Англия – Фиджи – 17.15
Италия – Япония – 19.30
Шотландия – Грузия – 19.30
Португалия – Австралия – 21.00
Испания – Аргентина – 21.45
Ирландия – Самоа – 22.00
27 августа
Чили – Аргентина (Б) – 00.00
Франция – Австралия – 18.45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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