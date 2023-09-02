Расписание матчей Кубка мира по регби-2023 во Франции

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С 8 сентября по 28 октября во Франции пройдет Кубок мира-2023 по регби.

Кубок мира по регби-2023

Франция

Групповой этап

Расписание матчей

Группа А

  • 8 сентября. Франция – Новая Зеландия – 22.15
  • 9 сентября. Италия – Намибия – 14.00
  • 14 сентября. Франция – Уругвай – 22.00
  • 15 сентября. Новая Зеландия – Намибия – 22.00
  • 20 сентября. Италия – Уругвай – 18.45
  • 21 сентября. Франция – Намибия – 22.00
  • 27 сентября. Уругвай – Намибия – 18.45
  • 29 сентября. Новая Зеландия – Италия – 22.00
  • 5 октября. Новая Зеландия – Уругвай – 22.00
  • 6 октября. Франция – Италия – 22.00

Группа B

  • 9 сентября. Ирландия – Румыния 16.30
  • 10 сентября. ЮАР – Шотландия – 18.45
  • 16 сентября. Ирландия – Тонга – 22.00
  • 17 сентября. ЮАР – Румыния – 16.00
  • 23 сентября. ЮАР – Ирландия – 22.00
  • 24 сентября. Шотландия – Тонга – 18.45
  • 30 сентября. Шотландия – Румыния – 22.00
  • 1 октября. ЮАР – Тонга – 22.00
  • 7 октября. Ирландия – Шотландия – 22.00
  • 8 октября. Тонга – Румыния – 18.45

Группа C

  • 9 сентября. Австралия – Грузия – 19.00
  • 10 сентября. Уэльс – Фиджи – 22.00
  • 16 сентября. Уэльс – Португалия – 18.45
  • 17 сентября. Австралия – Фиджи – 18.45
  • 23 сентября. Грузия – Португалия – 15.00
  • 24 сентября. Уэльс – Австралия – 22.00
  • 30 сентября. Фиджи – Грузия – 18.45
  • 1 октября. Австралия – Португалия – 18.45
  • 7 октября. Уэльс – Грузия – 16.00
  • 8 октября. Фиджи – Португалия – 22.00

Группа D

  • 9 сентября. Англия – Аргентина – 22.00
  • 10 сентября. Япония – Чили – 14.00
  • 16 сентября. Самоа – Чили – 16.00
  • 17 сентября. Англия – Япония – 22.00
  • 22 сентября. Аргентина – Самоа – 18.45
  • 23 сентября. Англия – Чили – 18.45
  • 28 сентября. Япония – Самоа – 22.00
  • 30 сентября. Аргентина – Чили – 16.00
  • 7 октября. Англия – Самоа – 18.45
  • 8 октября. Япония – Аргентина – 14.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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6 комментариев

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Борнео
Ура, почти дождались! Да здравствует лучшая игра с мячом для настоящих мужчин. Да здравствует праздник регби!
+6
0
+6
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Деревянная рука
Наконец то начинается лучший в мире турнир
+7
-2
+5
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ЦСКА1960
Спасибо
+2
0
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Svarg
Кто-то где-то будет его показывать?
0
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М.Горький
Ответ Svarg
Кто-то где-то будет его показывать?
см. сообщество Регби в ВК
0
0
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