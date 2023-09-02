Расписание матчей Кубка мира по регби-2023 во Франции
С 8 сентября по 28 октября во Франции пройдет Кубок мира-2023 по регби.
Франция
Групповой этап
Расписание матчей
Группа А
- 8 сентября. Франция – Новая Зеландия – 22.15
- 9 сентября. Италия – Намибия – 14.00
- 14 сентября. Франция – Уругвай – 22.00
- 15 сентября. Новая Зеландия – Намибия – 22.00
- 20 сентября. Италия – Уругвай – 18.45
- 21 сентября. Франция – Намибия – 22.00
- 27 сентября. Уругвай – Намибия – 18.45
- 29 сентября. Новая Зеландия – Италия – 22.00
- 5 октября. Новая Зеландия – Уругвай – 22.00
- 6 октября. Франция – Италия – 22.00
Группа B
- 9 сентября. Ирландия – Румыния 16.30
- 10 сентября. ЮАР – Шотландия – 18.45
- 16 сентября. Ирландия – Тонга – 22.00
- 17 сентября. ЮАР – Румыния – 16.00
- 23 сентября. ЮАР – Ирландия – 22.00
- 24 сентября. Шотландия – Тонга – 18.45
- 30 сентября. Шотландия – Румыния – 22.00
- 1 октября. ЮАР – Тонга – 22.00
- 7 октября. Ирландия – Шотландия – 22.00
- 8 октября. Тонга – Румыния – 18.45
Группа C
- 9 сентября. Австралия – Грузия – 19.00
- 10 сентября. Уэльс – Фиджи – 22.00
- 16 сентября. Уэльс – Португалия – 18.45
- 17 сентября. Австралия – Фиджи – 18.45
- 23 сентября. Грузия – Португалия – 15.00
- 24 сентября. Уэльс – Австралия – 22.00
- 30 сентября. Фиджи – Грузия – 18.45
- 1 октября. Австралия – Португалия – 18.45
- 7 октября. Уэльс – Грузия – 16.00
- 8 октября. Фиджи – Португалия – 22.00
Группа D
- 9 сентября. Англия – Аргентина – 22.00
- 10 сентября. Япония – Чили – 14.00
- 16 сентября. Самоа – Чили – 16.00
- 17 сентября. Англия – Япония – 22.00
- 22 сентября. Аргентина – Самоа – 18.45
- 23 сентября. Англия – Чили – 18.45
- 28 сентября. Япония – Самоа – 22.00
- 30 сентября. Аргентина – Чили – 16.00
- 7 октября. Англия – Самоа – 18.45
- 8 октября. Япония – Аргентина – 14.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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