Расписание матчей Кубка мира по регби-2023 во Франции

С 8 сентября по 28 октября во Франции пройдет Кубок мира-2023 по регби.

Франция

Групповой этап

Расписание матчей

Группа А

8 сентября. Франция – Новая Зеландия – 22.15

9 сентября. Италия – Намибия – 14.00

14 сентября. Франция – Уругвай – 22.00

15 сентября. Новая Зеландия – Намибия – 22.00

20 сентября. Италия – Уругвай – 18.45

21 сентября. Франция – Намибия – 22.00

27 сентября. Уругвай – Намибия – 18.45

29 сентября. Новая Зеландия – Италия – 22.00

5 октября. Новая Зеландия – Уругвай – 22.00

6 октября. Франция – Италия – 22.00

Группа B

9 сентября. Ирландия – Румыния 16.30

10 сентября. ЮАР – Шотландия – 18.45

16 сентября. Ирландия – Тонга – 22.00

17 сентября. ЮАР – Румыния – 16.00

23 сентября. ЮАР – Ирландия – 22.00

24 сентября. Шотландия – Тонга – 18.45

30 сентября. Шотландия – Румыния – 22.00

1 октября. ЮАР – Тонга – 22.00

7 октября. Ирландия – Шотландия – 22.00

8 октября. Тонга – Румыния – 18.45

Группа C

9 сентября. Австралия – Грузия – 19.00

10 сентября. Уэльс – Фиджи – 22.00

16 сентября. Уэльс – Португалия – 18.45

17 сентября. Австралия – Фиджи – 18.45

23 сентября. Грузия – Португалия – 15.00

24 сентября. Уэльс – Австралия – 22.00

30 сентября. Фиджи – Грузия – 18.45

1 октября. Австралия – Португалия – 18.45

7 октября. Уэльс – Грузия – 16.00

8 октября. Фиджи – Португалия – 22.00

Группа D

9 сентября. Англия – Аргентина – 22.00

10 сентября. Япония – Чили – 14.00

16 сентября. Самоа – Чили – 16.00

17 сентября. Англия – Япония – 22.00

22 сентября. Аргентина – Самоа – 18.45

23 сентября. Англия – Чили – 18.45

28 сентября. Япония – Самоа – 22.00

30 сентября. Аргентина – Чили – 16.00

7 октября. Англия – Самоа – 18.45

8 октября. Япония – Аргентина – 14.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.