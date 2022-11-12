Тестовые матчи. Ирландия обыграла Фиджи, Уэльс встретится с Аргентиной, другие встречи
12 и 13 ноября пройдут тестовые матчи по регби. Ирландия обыграла Фиджи (35:17), Уэльс против Аргентины.
Тестовые матчи
12 ноября
Тонга – Чили – 39:10 (13:3)
Ирландия – Фиджи – 35:17 (21:10)
Италия – Австралия – 28:27 (17:8)
Нидерланды – Канада – 25:37 (13:13)
Грузия – Самоа – 17.00
Испания – Намибия – 18.00
Англия – Япония – 18.15
Уэльс – Аргентина – 20.30
Франция – ЮАР – 23.00
13 ноября
Румыния – Уругвай – 14.30
Шотландия – Новая Зеландия – 17.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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