Тестовые матчи. Ирландия обыграла Фиджи, Уэльс встретится с Аргентиной, другие встречи

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12 и 13 ноября пройдут тестовые матчи по регби. Ирландия обыграла Фиджи (35:17), Уэльс против Аргентины. 

Тестовые матчи 

12 ноября

Тонга – Чили – 39:10 (13:3)

 

Ирландия – Фиджи – 35:17 (21:10)

 

Италия – Австралия – 28:27 (17:8)

 

Нидерланды – Канада – 25:37 (13:13)

 

Грузия – Самоа – 17.00

 

Испания – Намибия – 18.00

 

Англия – Япония – 18.15

 

Уэльс – Аргентина – 20.30

 

Франция – ЮАР – 23.00

 

13 ноября

Румыния – Уругвай – 14.30

 

Шотландия – Новая Зеландия – 17.15

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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