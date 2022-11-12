Тестовые матчи. Ирландия обыграла Фиджи, Уэльс встретится с Аргентиной, другие встречи

12 и 13 ноября пройдут тестовые матчи по регби. Ирландия обыграла Фиджи (35:17), Уэльс против Аргентины.

Тестовые матчи

12 ноября

Тонга – Чили – 39:10 (13:3)

Ирландия – Фиджи – 35:17 (21:10)

Италия – Австралия – 28:27 (17:8)

Нидерланды – Канада – 25:37 (13:13)

Грузия – Самоа – 17.00

Испания – Намибия – 18.00

Англия – Япония – 18.15

Уэльс – Аргентина – 20.30

Франция – ЮАР – 23.00

13 ноября

Румыния – Уругвай – 14.30

Шотландия – Новая Зеландия – 17.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.