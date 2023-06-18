Форвард «Вегаса» Колесар напоил болельщика шампанским на чемпионском параде

Нападающий «Вегаса» напоил болельщика клуба шампанским.

На чемпионском параде команды Киган Колесар подошел к фанатам и напоил одного из них шампанским.

В Лас-Вегасе прошел парад в честь победы «Голден Найтс» в Кубке Стэнли. Маршрут чемпионского кортежа проходил по Стрипу – главной улице Лас-Вегаса. Он завершился у домашней арены клуба.

Около 200 тысяч болельщиков выстроились вдоль маршрута парада.

«Вегас», дебютировавший в НХЛ в 2017 году, впервые в истории выиграл Кубок Стэнли, победив «Флориду» (4-1) в финале.

Фото: скриншот видео в официальном твиттере «Вегаса»

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