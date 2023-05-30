Регбист Готовцев о жизни в Англии: «Отношение к нам тут замечательное. Сталкивался с проблемами из-за российского паспорта только в банке»

Теги премьер-лига Англия Глостер Кирилл Готовцев Регби

Российский регбист «Глостера» Кирилл Готовцев рассказал о жизни в Англии.

«Мы снимаем дом. Англия децентрализованная страна, но маленькие города состоят в основном из таунхаусов. Язык теперь уже не такая проблема. Не могу говорить разве что на специализированные темы. Просто о чем-то поболтать – сколько угодно. Интересно, что 4-летняя дочка спокойно шпарит на обоих языках, а сыну 9 – и ему, как и нам с женой, еще надо переключаться.

Отношение к нам тут замечательное. У нас отличный город, и я встречаю только хороших людей. Политику в принципе ни с кем не обсуждаю, но тут и необходимости нет. Никто сам с этим не лезет.

Разве что экономически стало сложнее. Цены за последнее время очень сильно выросли – и на продукты, и на все остальное. Что-то в 2-2,5 раза. Но люди нас окружают душевные. Кто и откуда приехал – не имеет значения.

За последние 1,5 года сталкивался с проблемами из-за того, что у меня российский паспорт, только в банке. Никак не создать международный аккаунт, с помощью которого можно было бы делать транзакции по миру. Даже с рабочей визой. Санкции для россиян. Кроме этого – никаких сложностей», – сказал Готовцев.

Он нашел себя в чемпионате Англии по регби – после борьбы и бобслея в России. Мы поговорили с уникумом

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29 комментариев

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Veld
ВОТ ЭТО ПОВОРОТ
+43
-5
+38
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Melnikov1968
На фоне постоянных заявлений о русофобии в Европе, очень приятно это слышать.
+41
-4
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Melnikov1968
Ответ СержМиранэн
Ты не суди обо всей Европе по небольшому городку в Англии. Скатайся в Польшу... хотя, тебя туда даже и не пустят.
Ну Польша тоже не вся Европа.
+27
-1
+26
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Semyon Korbut
Ответ СержМиранэн
Ты не суди обо всей Европе по небольшому городку в Англии. Скатайся в Польшу... хотя, тебя туда даже и не пустят.
С 2008 года живу в Варшаве. За 15 лет НИ ОДНОГО случая русофобии по отношению ко мне лично.
+18
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Срочно статью за дискредитацию этому господину!
+8
-1
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Atsuktuvas
Казалось бы - жить да не тужить. Но тут в глубоком бункере проснулся геополитик.
+8
-5
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Veld
Ответ СержМиранэн
да, если в Глостере ничего не имеют против, то и во всем мире тоже любят-обожают. ЛОГИКА
как человек, который покатался много где - я считаю, что отношение на 95% зависит от самого человека. я думаю, регбист Готовцев тупо нормальный чел и это, при пристальном взгляде на эту ситуацию - ключевое
+3
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Павел Светлов
Ответ СержМиранэн
да, если в Глостере ничего не имеют против, то и во всем мире тоже любят-обожают. ЛОГИКА
он только про Глостер и говорил, выводов глобальных не делает
+2
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Dizzod
Ответ dmitry.tchidakin
Народ Британии ровно относится к русским, делить нам точно нечего. Но вот элитам и их политикам нужны российские недра и ресурсы, вся русофобия идёт от них
купить всегда дешевле чем завоевать. какое свое богатство Россия не продает? или что продает дороже среднемировых цен, что дешевле начать сам знаешь что?
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Павел Светлов
Ответ dmitry.tchidakin
Народ Британии ровно относится к русским, делить нам точно нечего. Но вот элитам и их политикам нужны российские недра и ресурсы, вся русофобия идёт от них
спят и видят, ага
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Veld
Ответ Антон Киселёв
КЛЯТЫЕ ВАТНИКИ ВЗЛОМАЛИ ТВИТТЕР АРСЕНАЛА, ЧТОБЫ ПОСТАВИТЬ ПОД СОМНЕНИЕ СЛОВА РЕГБИСТА ГОТОВЦЕВА
зачем вы под одну гребёнку равняете?

упрощать вообще плохо, не нужно упрощать :)
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Костя Кот
Ответ dmitry.tchidakin
Народ Британии ровно относится к русским, делить нам точно нечего. Но вот элитам и их политикам нужны российские недра и ресурсы, вся русофобия идёт от них
они хотят захватить нашу пшеницу🤣
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Олег Усов
Почему этот комментарий отображается именно так?
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у нормальным людям везде нормальное отношение. кроме рассеи
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El Fenomeno 9️⃣
А где звёздочка с пометкой *иноагента?!🤷‍♂️
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Бальзам Биттнера
Его держат в заложниках, он подмигивал журналисту
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dmitry.tchidakin
Ответ Павел Светлов
спят и видят, ага
Индейцев с австралийцами истребили, индийцев с африканцами в рабство захватили, их ресурсы под себя подмяли. Теперь спят и видят как восточные территории под себя подмять. Историю вообще не знаете что ли?
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dmitry.tchidakin
Ответ Dizzod
купить всегда дешевле чем завоевать. какое свое богатство Россия не продает? или что продает дороже среднемировых цен, что дешевле начать сам знаешь что?
Ты здесь этот мало имеющий отношения к действительности бред ещё лет семь назад толкал, я помню... А на что они будут покупать дальше, когда их фантики потеряют ценность?
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sintenced
Но ведь... по телеку сказали...
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Yeti_17
Ответ СержМиранэн
Ты не суди обо всей Европе по небольшому городку в Англии. Скатайся в Польшу... хотя, тебя туда даже и не пустят.
И что же должно произойти в Польше, если туда скататься?
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atelos
Ответ Олег Усов
у нормальным людям везде нормальное отношение. кроме рассеи
усы сбрей
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