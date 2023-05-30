Регбист Готовцев о жизни в Англии: «Отношение к нам тут замечательное. Сталкивался с проблемами из-за российского паспорта только в банке»

Российский регбист «Глостера» Кирилл Готовцев рассказал о жизни в Англии.

«Мы снимаем дом. Англия децентрализованная страна, но маленькие города состоят в основном из таунхаусов. Язык теперь уже не такая проблема. Не могу говорить разве что на специализированные темы. Просто о чем-то поболтать – сколько угодно. Интересно, что 4-летняя дочка спокойно шпарит на обоих языках, а сыну 9 – и ему, как и нам с женой, еще надо переключаться.

Отношение к нам тут замечательное. У нас отличный город, и я встречаю только хороших людей. Политику в принципе ни с кем не обсуждаю, но тут и необходимости нет. Никто сам с этим не лезет.

Разве что экономически стало сложнее. Цены за последнее время очень сильно выросли – и на продукты, и на все остальное. Что-то в 2-2,5 раза. Но люди нас окружают душевные. Кто и откуда приехал – не имеет значения.

За последние 1,5 года сталкивался с проблемами из-за того, что у меня российский паспорт, только в банке. Никак не создать международный аккаунт, с помощью которого можно было бы делать транзакции по миру. Даже с рабочей визой. Санкции для россиян. Кроме этого – никаких сложностей», – сказал Готовцев.

Он нашел себя в чемпионате Англии по регби – после борьбы и бобслея в России. Мы поговорили с уникумом