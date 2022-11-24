United Rugby Championship. 8-й тур. «Стормерс» сыграют со «Скарлетс», «Ольстер» против «Дзебре», другие матчи

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С 25 по 27 ноября пройдут матчи восьмого тура United Rugby Championship. «Стормерс» сыграют со «Скарлетс», «Ольстер» против «Дзебре». 

United Rugby Championship

8-й тур

25 ноября

Стормерс – Скарлетс – 20.00

 

Ольстер – Дзебре – 22.36

 

26 ноября

Бенеттон – Эдинбург – 16.00

 

Буллс – Оспрейс – 16.00

 

Лейнстер – Глазго – 18.15

 

Манстер – Коннахт – 22.35

 

27 ноября

Лайонс – Дрэгонс – 17.00

 

Шаркс – Кардифф Блюз – 19.10

 

Турнирное положение: Лейнстер – 33 очка (7 игр), Ольстер – 25 (6), Буллс – 24 (7), Стормерс – 24 (6), Эдинбург – 22 (7), Кардифф Блюз – 17 (7), Шаркс – 15 (5), Глазго – 15 (6), Лайонс – 15 (6), Дрэгонс – 15 (7),  Бенеттон – 14 (7), Оспрейс – 13 (7), Коннахт – 13 (7), Манстер – 12 (7), Скарлетс – 9 (7), Дзебре – 4 (7).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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