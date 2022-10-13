United Rugby Championship. 5-й тур. «Лейнстер» сыграет с «Коннахтом», «Лайонс» встретятся с «Ольстером» и другие матчи

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С 14 по 15 октября пройдут матчи пятого тура United Rugby Championship.

United Rugby Championship

5-й тур

14 октября

Коннахт (Ирландия) – Лейнстер (Ирландия) – 21.35

 

Оспрейс (Уэльс) – Стормерс (ЮАР) – 21.35

 

15 октября

Лайонс (ЮАР) – Ольстер (Северная Ирландия) – 15.00

 

Шаркс (ЮАР) – Глазго (Шотландия) – 17.05

 

Кардифф Блюз (Уэльс) – Дрэгонс (Уэльс) – 19.15

 

Эдинбург (Шотландия) – Бенеттон (Италия) – 19.15

 

Манстер (Ирландия) –  Буллс (ЮАР) – 21.35

 

Дзебре (Италия)– Скарлетс (Уэльс) – 21.35

 

Турнирное положение: Лейнстер – 19 очков (4 игры), Ольстер – 16 (4), Стормерс – 15 (3), Бенеттон – 14 (4), Буллс – 14 (4), Лайонс – 13 (4), Глазго – 10 (4), Шаркс – 10 (3), Оспрейс – 9 (4), Кардифф Блюз – 8 (4),  Эдинбург – 8 (4), Манстер – 6 (4), Дрэгонс – 5 (4), Коннахт – 4 (4), Скарлетс – 4 (4), Дзебре – 4 (4).

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