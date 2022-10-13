United Rugby Championship. 5-й тур. «Лейнстер» сыграет с «Коннахтом», «Лайонс» встретятся с «Ольстером» и другие матчи
С 14 по 15 октября пройдут матчи пятого тура United Rugby Championship.
5-й тур
14 октября
Коннахт (Ирландия) – Лейнстер (Ирландия) – 21.35
Оспрейс (Уэльс) – Стормерс (ЮАР) – 21.35
15 октября
Лайонс (ЮАР) – Ольстер (Северная Ирландия) – 15.00
Шаркс (ЮАР) – Глазго (Шотландия) – 17.05
Кардифф Блюз (Уэльс) – Дрэгонс (Уэльс) – 19.15
Эдинбург (Шотландия) – Бенеттон (Италия) – 19.15
Манстер (Ирландия) – Буллс (ЮАР) – 21.35
Дзебре (Италия)– Скарлетс (Уэльс) – 21.35
Турнирное положение: Лейнстер – 19 очков (4 игры), Ольстер – 16 (4), Стормерс – 15 (3), Бенеттон – 14 (4), Буллс – 14 (4), Лайонс – 13 (4), Глазго – 10 (4), Шаркс – 10 (3), Оспрейс – 9 (4), Кардифф Блюз – 8 (4), Эдинбург – 8 (4), Манстер – 6 (4), Дрэгонс – 5 (4), Коннахт – 4 (4), Скарлетс – 4 (4), Дзебре – 4 (4).
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