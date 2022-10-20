United Rugby Championship. 6-й тур. «Бенеттон» встретятся с «Буллс», «Коннахт» против «Скарлетс», другие матчи

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С 21 по 23 октября пройдут матчи шестого тура United Rugby Championship.

United Rugby Championship

6-й тур

21 октября

Бенеттон – Буллс – 19.30

 

Коннахт – Скарлетс – 21.35

 

22 октября 

Дзебре – Эдинбург – 15.00

 

ЛайонсГлазго – 17.05

 

Лейнстер – Манстер – 19.15

 

Шаркс – Ольстер – 19.15

 

Кардифф БлюзСтормерс – 21.35

 

23 октября 

Дрэгонс – Оспрейс – 17.00

 

Турнирное положение: Лейнстер – 23 очка (5 игр), Ольстер – 21 (5), Стормерс – 17 (4), Шаркс – 15 (4), Лайонс – 15 (5), Буллс – 14 (5), Бенеттон – 14 (5), Кардифф Блюз – 13 (5), Эдинбург – 13 (5), Манстер – 11 (5), Оспрейс – 11 (5), Глазго – 10 (5), Скарлетс – 9 (5), Дрэгонс – 5 (5), Коннахт – 4 (5), Дзебре – 4 (5).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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