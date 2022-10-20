United Rugby Championship. 6-й тур. «Бенеттон» встретятся с «Буллс», «Коннахт» против «Скарлетс», другие матчи
С 21 по 23 октября пройдут матчи шестого тура United Rugby Championship.
6-й тур
21 октября
Бенеттон – Буллс – 19.30
Коннахт – Скарлетс – 21.35
22 октября
Дзебре – Эдинбург – 15.00
Лайонс – Глазго – 17.05
Лейнстер – Манстер – 19.15
Шаркс – Ольстер – 19.15
Кардифф Блюз – Стормерс – 21.35
23 октября
Дрэгонс – Оспрейс – 17.00
Турнирное положение: Лейнстер – 23 очка (5 игр), Ольстер – 21 (5), Стормерс – 17 (4), Шаркс – 15 (4), Лайонс – 15 (5), Буллс – 14 (5), Бенеттон – 14 (5), Кардифф Блюз – 13 (5), Эдинбург – 13 (5), Манстер – 11 (5), Оспрейс – 11 (5), Глазго – 10 (5), Скарлетс – 9 (5), Дрэгонс – 5 (5), Коннахт – 4 (5), Дзебре – 4 (5).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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