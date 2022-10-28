United Rugby Championship. 7-й тур. «Глазго» сыграет с «Бенеттоном», «Скарлетс» против «Лейнстера» и другие матчи
С 28 по 30 октября пройдут матчи седьмого тура United Rugby Championship.
United Rugby Championship
7-й тур
28 октября
Глазго – Бенеттон – 21.35
Скарлетс – Лейнстер – 21.35
29 октября
Лайонс – Стормерс – 17.00
Дрэгонс – Дзебре – 19.15
Манстер – Ольстер – 19.15
Оспрейс – Коннахт – 21.35
30 октября
Буллс – Шаркс – 16.00
Кардифф Блюз – Эдинбург – 18.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Лейнстер – 28 очка (6 игр), Ольстер – 21 (5), Буллс – 19 (6), Эдинбург – 18 (6), Кардифф Блюз – 17 (6), Стормерс – 19 (5), Шаркс – 15 (4), Лайонс – 15 (5), Бенеттон – 14 (6), Оспрейс – 12 (6), Манстер – 11 (6), Дрэгонс – 10 (6), Глазго – 10 (5), Коннахт – 9 (6), Скарлетс – 9 (6), Дзебре – 4 (6).
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