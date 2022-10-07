United Rugby Championship. 4-й тур. «Коннахт» сыграет с «Манстером», «Эдинбург» против «Лайонс», другие матчи
С 7 по 8 октября пройдут матчи четвертого тура United Rugby Championship.
United Rugby Championship
4-й тур
7 октября
Коннахт (Ирландия) – Манстер (Ирландия) – 21.35
Эдинбург (Шотландия) – Лайонс (ЮАР) – 21.35
8 октября
Дзебре (Италия) – Стормерс (ЮАР) – 17.00
Лейнстер (Ирландия) – Шаркс (ЮАР) – 19.05
Скарлетс (Уэльс) – Кардифф Блюз (Уэльс) – 19.15
Глазго (Шотландия) – Буллс (ЮАР) – 21.35
Ольстер (Северная Ирландия) – Оспрейс (Уэльс) – 21.35
9 октября
Бенеттон (Италия) – Дрэгонс (Уэльс) – 16.45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Турнирное положение: Лейнстер – 14 очков (3 игры), Буллс – 14 (3), Ольстер – 11 (3), Стормерс – 10 (2), Шаркс – 9 (2), Бенеттон – 9 (3), Лайонс – 9 (3), Оспрейс – 9 (3), Эдинбург – 7 (3), Манстер – 6 (3), Глазго – 5 (3), Дрэгонс – 5 (3), Кардифф Блюз – 4 (3), Дзебре – 4 (3), Скарлетс – 3 (3), Коннахт – 0 (3).
Комментарии