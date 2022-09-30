United Rugby Championship. 3-й тур. «Буллс» сыграют с «Коннахтом», «Ольстер» против «Лейнстера» и другие матчи

30 сентября и 1 октября пройдут матчи третьего тура United Rugby Championship.
United Rugby Championship
3-й тур
30 сентября
Буллс (ЮАР) – Коннахт (Ирландия) – 19.30
Кардифф Блюз (Уэльс) – Лайонс (ЮАР) – 21.35
Ольстер (Северная Ирландия) – Лейнстер (Ирландия) – 21.35
1 октября
Стормерс (ЮАР) – Эдинбург (Шотландия) – 15.00
Оспрейс (Уэльс) – Глазго (Шотландия) – 17.05
Манстер (Ирландия) – Дзебре (Италия) – 19.05
Бенеттон (Италия) – Скарлетс (Уэльс) – 19.15
Дрэгонс (Уэльс) – Шаркс (ЮАР) – 21.35
Турнирное положение: Ольстер – 10 очков (2 игры), Лейнстер – 10 (2), Буллс – 9 (2), Эдинбург – 7 (2), Стормерс – 5 (1), Глазго – 5 (2), Шаркс – 5 (1), Бенеттон – 5 (2), Лайонс – 4 (2), Кардифф Блюз – 4 (2), Оспрейс – 4 (2), Дзебре – 4 (2), Дрэгонс – 4 (2), Скарлетс – 3 (2), Манстер – 2 (2), Коннахт – 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.