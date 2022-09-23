United Rugby Championship. 2-й тур. «Скарлетс» сыграют с «Ольстером», «Стормерс» против «Коннахта», другие матчи

24-25 сентября пройдут матчи второго тура United Rugby Championship.
United Rugby Championship
2-й тур
24 сентября
Скарлетс – Ольстер – 15.00
Буллс – Эдинбург – 15.30
Стормерс – Коннахт – 15.30
Оспрейс – Лайонс – 21.35
25 сентября
Дрэгонс – Манстер – 17.00
Турнирное положение: Эдинбург – 5 очков (1 матч), Ольстер – 5 (1), Бенеттон – 5 (1), Лейнстер – 5 (1), Буллс – 4 (1), Кардифф – 4 (1), Скарлетс – 2 (1), Оспрейс – 2 (1), Дзебре – 2 (1), Манстер – 1 (1), Шаркс – 0 (0), Стормерс – 0 (0), Лайонс – 0 (1), Глазго – 0 (1), Коннахт – 0 (1), Дрэгонс – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.