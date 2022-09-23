United Rugby Championship. 2-й тур. «Скарлетс» сыграют с «Ольстером», «Стормерс» против «Коннахта», другие матчи

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24-25 сентября пройдут матчи второго тура United Rugby Championship.

United Rugby Championship

2-й тур

24 сентября

Скарлетс – Ольстер – 15.00

 

Буллс – Эдинбург – 15.30

 

Стормерс – Коннахт – 15.30

 

Оспрейс – Лайонс – 21.35

 

25 сентября

Дрэгонс – Манстер – 17.00

 

Турнирное положение: Эдинбург – 5 очков (1 матч), Ольстер – 5 (1), Бенеттон – 5 (1), Лейнстер – 5 (1), Буллс – 4 (1), Кардифф – 4 (1), Скарлетс – 2 (1), Оспрейс – 2 (1), Дзебре – 2 (1), Манстер – 1 (1), Шаркс – 0 (0), Стормерс – 0 (0), Лайонс – 0 (1), Глазго – 0 (1), Коннахт – 0 (1), Дрэгонс – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

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