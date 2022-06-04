Глава Федерации регби России: «Будем вкладывать усилия в сборную. Пусть мы и отстранены от международных турниров, команду все равно сделаем»

Председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев рассказал о планах на будущее в условиях отстранения от международных стартов.

Международный совет регби ( ) 1 марта лишил Россию членства в организации до дальнейшего уведомления, а также отстранил сборные России и Беларуси от всех международных турниров. «Сейчас будем вкладывать особые усилия в сборную России. Пусть мы и отстранены от международных турниров, команду все равно сделаем. Нужно уже готовиться к тому моменту, когда начнем постепенно возвращаться на мировую арену.

Думаю, спорт и культура станут первыми сферами, в которых это начнет происходить. Поскольку пауза может затянуться – на 3-4 года, как многие прогнозируют, – мы будем концентрировать внимание на более молодых игроках.

Нынешний костяк сборной спустя несколько лет еще сможет играть в клубах, но национальной команде требуется омоложение. В этой связи будем уделять внимание регбистам до 23 лет, молодежным сборным. Пересматриваем бюджет и готовим программу под эту стратегию. Тестовые матчи возможны, например в формате стран БРИКС. В частности, в ЮАР не выступают категорически против, но интересны ли местным клубам матчи с нами – другой вопрос.

Можем также найти соперников в Латинской Америке, хотя в горячий период конфликта на Украине никто не готов проводить товарищеские встречи.

Мы могли бы сейчас встретиться, к примеру, с Ираном или Сирией, но нужно ли это нам? Вместо бессмысленных турниров мы бы лучше больше усилий вложили в нашу молодежь», – сказал Артемьев.