World Rugby оставил в силе решение об отстранении российских команд от международных турниров

Международный совет регби (World Rugby) оставил в силе решение об отстранении российских команд от соревнований под эгидой организации.

Об этом сообщил заместитель председателя высшего совета ФРР Кирилл Яшенков.

1 марта World Rugby принял решение лишить Россию членства в организации до дальнейшего уведомления. Сборные и клубы России и Беларуси были отстранены от всех международных стартов.

ФРР 22 марта подала апелляцию в Cпортивный арбитражный суд. «Вчера состоялось заседание World Rugby, в рамках которого был рассмотрен вопрос России.

Напомню, что 28 февраля было решение исполкома, согласно которому наше членство было приостановлено и все клубы и сборные были исключены из всех международных соревнований под эгидой World Rugby.

Вчера, к сожалению, наши доводы не были услышаны, наши жалобы и возражения были оставлены без удовлетворения, решение исполкома было оставлено в силе и без изменений», – сказал Яшенков.