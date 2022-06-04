Игорь Артемьев: «World Rugby общается с нами очень уважительно. А вот решения принимает зубодробительные – как будто их всех трактор переезжает»

Председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев рассказал об общении с представителями Международного совета регби (World Rugby).

1 марта World Rugby лишил Россию членства в организации до дальнейшего уведомления и отстранил сборные России и Беларуси от всех международных турниров по регби. «Между решениями, которые в отношении нас принимаются, и стилем общения с нами есть огромная разница. С нами говорят очень уважительно – никаких оскорблений, даже иногда извинительные нотки чувствуются.

А вот решения зубодробительные. Такое впечатление, что их всех трактор переезжает, и поэтому они принимают такие решения.

Мы подали апелляционную жалобу в World Rugby на наше отстранение. Чтобы сохранить решение в силе, им нужно было две трети голосов, но в итоге проголосовали единогласно. Наше отстранение поддержали даже страны Азии и Южной Америки, которые нам обычно симпатизируют.

При этом европейцы до последнего момента не убирали из календарей, например, осенние матчи с нами. Явно были надежды на то, что конфликт на Украине быстро завершится и даже удастся провести в Санкт-Петербурге Кубок чемпионов», – сказал Артемьев.

не признает юрисдикцию CAS (Спортивного арбитражного суда). Считает себя консервативной организацией, только она и может выносить решения. Тем самым мы лишаемся права на судебную защиту, и CAS это подтверждает, ссылаясь на юридические документы.

Ирландские суды? Они даже не примут иск к рассмотрению. Для меня как человека с юридическим образованием это кошмар. В то же время есть позиция правительства – все федерации должны действовать согласованно. Поэтому в ирландские суды не обращались», – добавил Артемьев.