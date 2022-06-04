Игорь Артемьев: «World Rugby общается с нами очень уважительно. А вот решения принимает зубодробительные – как будто их всех трактор переезжает»

Теги сборная России World Rugby (IRB) сборная России жен ФРР Игорь Артемьев Регби

Председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев рассказал об общении с представителями Международного совета регби (World Rugby).

1 марта World Rugby лишил Россию членства в организации до дальнейшего уведомления и отстранил сборные России и Беларуси от всех международных турниров по регби.   «Между решениями, которые в отношении нас принимаются, и стилем общения с нами есть огромная разница. С нами говорят очень уважительно – никаких оскорблений, даже иногда извинительные нотки чувствуются.

А вот решения зубодробительные. Такое впечатление, что их всех трактор переезжает, и поэтому они принимают такие решения.

Мы подали апелляционную жалобу в World Rugby на наше отстранение. Чтобы сохранить решение в силе, им нужно было две трети голосов, но в итоге проголосовали единогласно. Наше отстранение поддержали даже страны Азии и Южной Америки, которые нам обычно симпатизируют.

При этом европейцы до последнего момента не убирали из календарей, например, осенние матчи с нами. Явно были надежды на то, что конфликт на Украине быстро завершится и даже удастся провести в Санкт-Петербурге Кубок чемпионов», – сказал Артемьев.

«World Rugby не признает юрисдикцию CAS (Спортивного арбитражного суда). Считает себя консервативной организацией, только она и может выносить решения. Тем самым мы лишаемся права на судебную защиту, и CAS это подтверждает, ссылаясь на юридические документы.

Ирландские суды? Они даже не примут иск к рассмотрению. Для меня как человека с юридическим образованием это кошмар. В то же время есть позиция правительства – все федерации должны действовать согласованно. Поэтому в ирландские суды не обращались», – добавил Артемьев.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные