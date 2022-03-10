Федерация регби России может приостановить контракты с иностранными тренерами

Федерация регби России (ФРР) утвердила ряд антикризисных мер после отстранения национальной команды от международных стартов.

«Правлению ФРР необходимо сконцентрировать основные усилия на проведении внутрироссийских и детско-юношеских соревнований. Также будет рассмотрена возможность организации дополнительных соревнований в периоды, освободившиеся от международных турниров.

Правлению ФРР поручено проработать вопрос о временной приостановке действующих контрактов с иностранными тренерами сборной России по регби. Также временно запрещается продлевать контракты и заключать новые.

Запрещается заключение трудовых договоров игроков и специалистов в иной валюте, кроме российского рубля. Форма оплаты по всем контрактам с иностранными специалистами утверждается исключительно в рублях.

До 21 марта текущего года будут внесены изменения в бюджет ФРР. Из него исключаются затраты на проведение международных мероприятий, учебно-тренировочных сборов и соревнований национальных сборных команд по регби, регби-7, регби пляжному и регби на снегу. Кроме того, временно приостанавливается выплата суточных игрокам сборных команд.

Временно приостанавливается оказание финансовой помощи регбийным клубам России со стороны ФРР. Клубам рекомендовано установить предельные размеры заработной платы: руководителям и игрокам», – сообщили в Федерации.

Мужскую сборную России по регби возглавляет Дик Мьюир из ЮАР, главным тренером мужской команды по регби-7 также является южноафриканец – Вуйо Зангка.

World Rugby отстранила Россию и Беларусь от международных стартов и приостановила членство Федерации регби России