World Rugby рассмотрит апелляцию на отстранение российских команд 11-12 мая

Международная федерация регби (World Rugby) рассмотрит апелляцию на отстранение российских команд от международных стартов.

Об этом сообщил глава высшего совета Федерации регби России (ФРР) Кирилл Яшенков.

«11-12 мая состоится заседание исполнительного комитета World Rugby, в ходе которого будет рассмотрена апелляция ФРР.

Согласно решению, принятому ранее, членство нашей федерации было приостановлено, и мы были отстранены от всех международных турниров», – напомнил Яшенков.

«В случае отказа наша федерация обратится в ирландский суд. Решение World Rugby будет принято, если его поддержат не менее три четверти голосов.

Нашим основным аргументом является то, что решение МОК не обязательно для выполнения федерациями, нет никаких логистических трудностей, нарушается принцип равноправия», – отметил глава совета ФРР.

World Rugby отстранила Россию и Беларусь от международных стартов и приостановила членство Федерации регби России