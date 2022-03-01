World Rugby отстранила Россию и Беларусь от международных стартов и приостановила членство Федерации регби России

Международная федерация регби (World Rugby) отстранила сборные России и Беларуси от соревнований под своей эгидой.

«Исполком World Rugby решил предпринять немедленные дополнительные шаги для защиты семьи регби и занять твердую позицию в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета ( ):

– Полное и немедленное отстранение России и Беларуси от всех международных соревнований по регби и клубных международных турниров до дальнейшего уведомления,

– Полное и немедленное отстранение Федерации регби России от членства в World Rugby до дальнейшего уведомления», – говорится в пресс-релизе.