Южноафриканец Вуйо Зангка возглавил мужскую сборную России по регби-7

Южноафриканский специалист Вуйо Зангка стал главным тренером мужской сборной России по регби-7.

Решение было принято во время заседания Высшего совета Федерации регби России (ФРР).

Вуйо Зангка родился в 1981 году. Три года выступал за сборную ЮАР по регби-7, однако вынужден был прервать карьеру после автомобильной аварии.

В качестве главного тренера привел сборную Германии по регби-7 к золотым медалям чемпионата Европы 2019 года.

В 2020 году стал главным тренером команды «Застава» (Санкт-Петербург), которая по итогам сезона-2020/21 завоевала бронзу чемпионата России по регби-7.

В ходе заседания член Высшего совета Дмитрий Морозов отметил, что для высоких результатов на международном уровне предлагается построить сборную России вокруг клуба «Застава» и не привязанных в настоящее время к другим клубам игроков.