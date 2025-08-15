Вся делегация российских каноистов получила визы в Италию на чемпионат мира

Все члены российской делегации каноистов получили визы и допуск для участия в чемпионате мира в Италии.

Об этом сообщил президент Федерации каноэ России Евгений Архипов. Турнир пройдет с 20 по 24 августа в Милане, россияне выступят в нейтральном статусе.

«Спортсмены получили визы, отказов ни по кому нет, так что едем в том составе, который тренерский штаб посчитал оптимальным. Тренеров и специалистов также допустили, так что на западных спортивных коллег обиды не держим, за исключением общей ситуации», – сказал Архипов.