0

Вся делегация российских каноистов получила визы в Италию на чемпионат мира

Все члены российской делегации каноистов получили визы и допуск для участия в чемпионате мира в Италии.

Об этом сообщил президент Федерации каноэ России Евгений Архипов. Турнир пройдет с 20 по 24 августа в Милане, россияне выступят в нейтральном статусе.

«Спортсмены получили визы, отказов ни по кому нет, так что едем в том составе, который тренерский штаб посчитал оптимальным. Тренеров и специалистов также допустили, так что на западных спортивных коллег обиды не держим, за исключением общей ситуации», – сказал Архипов.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Федерация каноэ России (ФКР)
сборная России жен
Евгений Архипов
logoсборная России
чемпионат мира
