Алексей Свирин: «Никто из гребцов, отобравшихся на Олимпиаду-2032, не откажется от участия, опасаясь столкновения с крокодилами»

Свирин считает, что крокодилы не помешают соревнованиям по гребле на Играх-2032.

Летние Олимпийские игры-2032 пройдут в австралийском Брисбене и штате Квинсленд.

Правительство Квинсленда предложило провести соревнования гребцов на реке Фицрой в районе города Рокгемптон. Эта река известна как место обитания гребнистых крокодилов.

«Уверен, что никто из спортсменов, отобравшихся на Олимпиаду-2032, не откажется от участия в ней, опасаясь столкновения с крокодилами. Но мне лично никогда не приходилось сталкиваться, находясь в лодке, с какими-то земноводными или пресмыкающимися, для которых вода является средой обитания.

Хотя когда я тренировался или выступал на известном всем гребцам швейцарском озере Ротзее в Люцерне, то там очень часто появлялись гуси, утки и лебеди. Это нормальная практика в европейских странах, и если в том или ином месте соревнования по гребле проходят регулярно, то птицы также адаптированы к этим изменениям, понимают всю опасность и сами под лодки не лезут.

Что касается истории с крокодилами, которые живут на реке, где могут пройти в 2032 году олимпийские соревнования по гребному спорту, то она не уникальная.

В 2017 году чемпионат мира проходил в американской Сарасоте, для проведения этого турнира был возведен новый гребной канал. И когда спортсмены приезжали туда и шли к местам хранения лодок мимо водоема, то в его протоках иногда видели плывущих крокодилов.

Самое главное, чтобы не случилось никакого коллапса во время проведения гонок. Понятно, что если живность в воде или на воде присутствует, то она может в самый неподходящий момент помешать проведению соревнований, хотя все это находится под контролем судей и волонтеров.

Но когда лодки идут по курсу в соревновательном темпе, то создают большой шум, на который все водные обитатели, как правило, очень быстро реагируют и ретируются как можно дальше», – сказал глава Федерации гребного спорта России Алексей Свирин.

Соревнования по гребле на Олимпиаде-2032 могут пройти на реке, в которой обитают крокодилы