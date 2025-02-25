Чемпион мира по гребле среди молодежи болгарин Нейков сдал положительный допинг-тест

Чемпион мира по гребле среди молодежи Эмил Нейков сдал положительный допинг-тест.

Об этом сообщили в Международном агентстве тестирования (ITA). В пробе 23-летнего болгарского спортсмена обнаружен анаболический стероид оксандролон.

Временное отстранение длится с 11 декабря 2024 года. Расследование дела продолжается.

Нейков – победитель чемпионата мира-2021 по академической гребле среди молодежи до 23 лет. Он сын олимпийской чемпионки Румяны Нейковой и нынешнего президента Болгарской федерации гребли Свилена Нейкова.