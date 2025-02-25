Чемпион мира по гребле среди молодежи болгарин Нейков сдал положительный допинг-тест
Чемпион мира по гребле среди молодежи Эмил Нейков сдал положительный допинг-тест.
Об этом сообщили в Международном агентстве тестирования (ITA). В пробе 23-летнего болгарского спортсмена обнаружен анаболический стероид оксандролон.
Временное отстранение длится с 11 декабря 2024 года. Расследование дела продолжается.
Нейков – победитель чемпионата мира-2021 по академической гребле среди молодежи до 23 лет. Он сын олимпийской чемпионки Румяны Нейковой и нынешнего президента Болгарской федерации гребли Свилена Нейкова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Болгарское телеграфное агентство
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости