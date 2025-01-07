Российским судьям международной категории вернули право работать на турнирах World Rowing

Российские судьи получили право работать на соревнованиях под эгидой World Rowing.

Об этом сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

«Россияне, имеющие лицензии судей международной категории, должны иметь возможность постоянно работать на международных соревнованиях, чтобы поддерживать свой высокий профессиональный статус.

С международной федерацией мы находимся в активном диалоге, решение уже найдено. Наших международных судей в следующем сезоне допустят до участия в соревнованиях, которые организует World Rowing. Это даст им возможность подтверждать свой статус.

Также российские судьи международной категории получат возможность, в том числе в онлайн-формате, участвовать в образовательных семинарах и сдавать экзамены для продления своих лицензий», – сказал Свирин.