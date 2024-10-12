«Руководство федерации утратило связь с реальностью». Олимпийский чемпион Постригай баллотируется в президенты федерации гребли России

Олимпийский чемпион Юрий Постригай хочет возглавить спортивную федерацию.

36-летний Постригай выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах президента Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК ), которые состоятся 1 декабря.

«Руководство федерации утратило связь с реальностью, исключив возможность открытого диалога с гребным сообществом», – передает слова Постригая его представитель.

По мнению олимпийского чемпиона, в работе президиума ВФГБК отсутствуют системность, эффективное взаимодействие с региональными федерациями, не уделяется внимание популяризации гребли.

«После Игр в Лондоне мы наблюдаем, как с каждым олимпийским циклом отечественная гребля на байдарках и каноэ утрачивает позиции», – отметил Постригай.

Также он предложил провести 26 октября круглый стол для обсуждения программы развития гребли и пригласил на него действующего главу ВФГБК Евгения Архипова , который возглавляет федерацию с 2008 года.

Постригай завоевал золото Олимпиады-2012 в Лондоне на байдарке-двойке вместе с Александром Дьяченко.

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