  • Спортс
  • Гребля
  • Новости
  • «Руководство федерации утратило связь с реальностью». Олимпийский чемпион Постригай баллотируется в президенты федерации гребли России
8

«Руководство федерации утратило связь с реальностью». Олимпийский чемпион Постригай баллотируется в президенты федерации гребли России

Олимпийский чемпион Юрий Постригай хочет возглавить спортивную федерацию.

36-летний Постригай выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах президента Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК), которые состоятся 1 декабря.

«Руководство федерации утратило связь с реальностью, исключив возможность открытого диалога с гребным сообществом», – передает слова Постригая его представитель.

По мнению олимпийского чемпиона, в работе президиума ВФГБК отсутствуют системность, эффективное взаимодействие с региональными федерациями, не уделяется внимание популяризации гребли.

«После Игр в Лондоне мы наблюдаем, как с каждым олимпийским циклом отечественная гребля на байдарках и каноэ утрачивает позиции», – отметил Постригай.

Также он предложил провести 26 октября круглый стол для обсуждения программы развития гребли и пригласил на него действующего главу ВФГБК Евгения Архипова, который возглавляет федерацию с 2008 года.

Постригай завоевал золото Олимпиады-2012 в Лондоне на байдарке-двойке вместе с Александром Дьяченко.

«Абсолютно никчемная спортсменка». Так президент нашей федерации поддержал Ромасенко на Олимпиаде

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoЛондон-2012
ВФГБК (Федерация гребли на байдарках и каноэ России)
Евгений Архипов
logoЮрий Постригай
ТАСС
Рекомендуем
Читайте новости гребли в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Каноист Петров о нейтральном статусе: «Я долго думал и подписал документы. Другие спортсмены мне говорили: «Ты вообще предатель России!»
419 октября, 13:58
Глава ВФГБК о возможном объединении с ФГСР: «Здесь логика отсутствует. С академической греблей у нас разные международные федерации»
7 октября, 06:47
Петров о возврате золота ЧМ: «Верил, что должны вернуть медаль. Я знал, что они поступили неправильно, незаконно»
15 октября, 14:36
Глава ВФГБК о возврате золота каноисту Петрову: «Это наша общая победа – не только Захара и федерации, но и всей страны»
14 октября, 16:02
Каноист Петров о возврате золота ЧМ: «Очень рад, эмоции просто зашкаливают. Довели дело до конца, спасибо людям, которые боролись»
4 октября, 15:37
Каноисту Захару Петрову вернули золото чемпионата мира-2024
194 октября, 09:53
Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ могут объединить с Федерацией гребного спорта России
11 октября, 14:36
Каноист Коровашков считает, что ему подмешали допинг в 2017-м: «Других вариантов просто нет. Были подозрения, кто мог это сделать»
2516 сентября, 10:24
«Украинцы бегали вокруг нас со своим флагом, кричали, ухали, провоцировали». Каноист Коровашков о ситуации на Кубке мира
616 сентября, 10:10
Байдарочница Долгова: «В нашем виде спорта творится полный беспредел. Очень жаль, что мы сталкиваемся с давлением и отсутствием понимания со стороны ВФГБК»
211 сентября, 09:09
Ко всем новостям
Последние новости
Ушел из жизни трехкратный олимпийский чемпион по академической гребле Вячеслав Иванов
45 августа, 16:51
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Владимир Ешинов
30 июля, 10:56
Чемпионат России по гребному спорту пройдет в Москве во время Олимпиады-2024
10 июня, 20:49
Российский гребец Алексей Шишкин дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил
14 октября 2023, 07:35
Россиян не допустили на ЧМ по марафонской гребле в Дании из соображений безопасности
11 сентября 2023, 20:45
Умер олимпийский чемпион по академической гребле Анатолий Сасс
31 августа 2023, 20:57
Спортсмены из Китая, Ирана, Узбекистана и Беларуси примут участие в регате в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке
20 июля 2023, 08:14
Чемпионка России по академической гребле Усцелемова лишена статуса члена сборной из-за неоднократного пропуска централизованных сборов
4 июля 2023, 13:12
Глава оргкомитета Олимпиады-2024 о полицейском рейде: «Проверки будут, вероятно, даже после окончания Игр»
229 июня 2023, 18:50
Олимпийская чемпионка 1956 года в гребле на байдарках Елизавета Кислова умерла в возрасте 93 лет
129 июля 2022, 12:14