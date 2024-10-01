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Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ могут объединить с Федерацией гребного спорта России

Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) могут объединить с Федерацией гребного спорта России (ФГСР).

Об этом сообщил глава ВФГБК Евгений Архипов. 

«Если будет решение или рекомендация, будем обсуждать. Сейчас эффективность объединения сложно оценивать, виды спорта все-таки разные.

Мы общаемся по этому поводу, раньше у нас были общие соревнования с академической греблей, Кубок президента.

Все, что ни делается, должно идти на благо, на развитие спорта, так что я допускаю объединение наших федераций в будущем», – сказал Архипов. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
гребля на байдарках и каноэ
академическая гребля
ВФГБК (Федерация гребли на байдарках и каноэ России)
Евгений Архипов
ФГСР (Федерация гребного спорта России)
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