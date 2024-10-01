Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ могут объединить с Федерацией гребного спорта России
Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) могут объединить с Федерацией гребного спорта России (ФГСР).
Об этом сообщил глава ВФГБК Евгений Архипов.
«Если будет решение или рекомендация, будем обсуждать. Сейчас эффективность объединения сложно оценивать, виды спорта все-таки разные.
Мы общаемся по этому поводу, раньше у нас были общие соревнования с академической греблей, Кубок президента.
Все, что ни делается, должно идти на благо, на развитие спорта, так что я допускаю объединение наших федераций в будущем», – сказал Архипов.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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