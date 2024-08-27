Михаил Дегтярев: «Наши спортсмены отлично выступили на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ. Это повод для гордости и мотив для дальнейших свершений»
Михаил Дегтярев заявил, что российские гребцы показали отличный результат на ЧМ
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ прошел в Самарканде 23-25 августа. Россияне, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали четыре золотые и одну серебряную медаль.
«Наши спортсмены отлично выступили на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ по неолимпийским видам программы в Узбекистане.
Мы гордимся нашими гребцами, которые за последние 20 лет показали лучший результат на чемпионате мира, завоевав четыре золотые и одну серебряную медаль.
Успех на чемпионате мира – это не только повод для гордости, но и мотив для дальнейших свершений, молодцы», – написал министр спорта России в телеграм-канале.
Ну и качели с нашим гребцом: взял золото ЧМ, выпав из лодки. Победу отняли, вернули и снова отняли
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Дегтярева
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