Михаил Дегтярев: «Наши спортсмены отлично выступили на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ. Это повод для гордости и мотив для дальнейших свершений»

Михаил Дегтярев заявил, что российские гребцы показали отличный результат на ЧМ

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ прошел в Самарканде 23-25 августа. Россияне, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали четыре золотые и одну серебряную медаль.

«Наши спортсмены отлично выступили на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ по неолимпийским видам программы в Узбекистане.

Мы гордимся нашими гребцами, которые за последние 20 лет показали лучший результат на чемпионате мира, завоевав четыре золотые и одну серебряную медаль.

Успех на чемпионате мира – это не только повод для гордости, но и мотив для дальнейших свершений, молодцы», – написал министр спорта России в телеграм-канале.

Ну и качели с нашим гребцом: взял золото ЧМ, выпав из лодки. Победу отняли, вернули и снова отняли