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Михаил Дегтярев: «Наши спортсмены отлично выступили на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ. Это повод для гордости и мотив для дальнейших свершений»

Михаил Дегтярев заявил, что российские гребцы показали отличный результат на ЧМ

Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ прошел в Самарканде 23-25 августа. Россияне, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали четыре золотые и одну серебряную медаль.

«Наши спортсмены отлично выступили на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ по неолимпийским видам программы в Узбекистане.

Мы гордимся нашими гребцами, которые за последние 20 лет показали лучший результат на чемпионате мира, завоевав четыре золотые и одну серебряную медаль.

Успех на чемпионате мира – это не только повод для гордости, но и мотив для дальнейших свершений, молодцы», – написал министр спорта России в телеграм-канале. 

Ну и качели с нашим гребцом: взял золото ЧМ, выпав из лодки. Победу отняли, вернули и снова отняли

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Дегтярева
гребля на байдарках и каноэ
logoсборная России
сборная России жен
чемпионат мира
logoМихаил Дегтярев
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