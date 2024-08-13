Юрий Лоза об Олимпиаде: «Когда человек выступает под нейтральным флагом, он уже не наш спортсмен. Мне неинтересно болеть за таких»

Теги Олимпийская сборная России Олимпиада-2024 Спорт-Экспресс Юрий Лоза Гребля

Юрий Лоза заявил, что ему неинтересно болеть за нейтральных атлетов на Олимпиаде.

11 августа в Париже завершились летние Олимпийские игры. В них участвовали 15 российских спортсменов в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики.

«Когда человек выступает под нейтральным флагом, он уже не наш спортсмен. Он на свой страх и риск поехал что-то завоевывать. Он не представитель страны. Мне неинтересно болеть за таких спортсменов. Для меня они такие же спортсмены из другой страны.

На Олимпиаде было много спортсменов, которые родились и выросли в России, а сейчас выступают за другие страны. Нет никакой разницы, под нейтральным статусом они выступают или под флагом чужой страны», – заявил певец и композитор Лоза.

40 комментариев
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Интересно смотреть на плоскую землю(с)
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Да ещё и на плоту нет гребли, это уже ни в какие ворота не лезет.
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Ответ Vladimir Fet
Кто то забыл выпить таблетки
Лоза: "твоя шутка такая же плоская как земля"
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Сторонника плоской земли забыли спросить, что интересно, что не интересно
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Глава Дагестана Сергей Меликов поздравил дагестанских спортсменов, победивших на Олимпийских играх в Париже. В сумме они завоевали три золотые, серебряную и две бронзовые медали.

«Дагестан радуется победам наших спортсменов на Олимпийских играх. И пусть в Париже ребята выступали под флагами других стран, но мы-то знаем, где начался их путь к верхним ступеням. Каждый из них закалял свой характер в дагестанских школах борьбы и совершенствовал навыки в спаррингах с сильнейшими соперниками», – подчеркнул руководитель республики.

Напомним, что в вольной борьбе чемпионами Олимпийских игр стали Разамбек Жамалов, Ахмед Тажудинов и Магомед Рамазанов. Бронзовую медаль выиграли Даурен Куруглиев и Магомедхан Магомедов. Серебряная медаль в активе у тхэквондиста Гашима Магомедова.
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Ответ Mixalblch
Как там твой плот?
А он вообще что-нибудь, кроме этого плота спел? Почему его высказывания на главной?
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Как там твой плот?
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Держите в курсе
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Интересно. долго бизнес патриоты по приказу будут ОИ обсуждать.
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Ответ Умный умник
Интересно смотреть на плоскую землю(с)
Будь Земля плоской - кошки уже бы давно все с нее скинули)
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Ответ Mixalblch
Как там твой плот?
На пляже в Юрмале
Я повстречался с Олей,
Но кончилась лав стори,
Я уехал в Тверь к жене.

Припев:
Но мой плоД
Где-то под Ригой растёт...
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тянут ко дну боль и грусть?
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"надо их столкнуть с края земли" – добавил Лоза.
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Ответ Костя Паркер
А что думает Верник?
Температура страсти была в Олимпичйской деревне
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Ответ Новак Шпагатович
Так тебя никто и не заставляет. На маленьком плоту можешь плыть в закат на плоской земле
😄😄😄
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категория "гребля" это хорошо было))
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Юрочка устав от шума и от дыма окосев,
Что нибудь решать и думать отучается совсем
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"Третий год то здесь, то тут, то там, изменял я лик родной Земли, а за мною мчался по пятам исполнительный лист."
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Любому человеку, с флагом или без Ю.Лоза НЕ ИНТЕРЕСЕН …. 100 процентов!!!
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Как интересно он бы плыл на плоту, если бы земля круглая была бы?)🌍
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мне точно неинтересно смотреть за нашими нейтральными и лгбтешными музыкантами и актерами, которые в России стригут только бабло. вот где печаль.
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Так тебя никто и не заставляет. На маленьком плоту можешь плыть в закат на плоской земле
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Совсем плохой стал маленький плот, свитый из песен и слов…
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Нелюбимый вид спорта на Олимпиаде Юрия Лозы- метание диска.
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Плюрализм однако
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Плот под нейтральным флагом на плоской земле - это нам чуждо! ☝️
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