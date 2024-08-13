Юрий Лоза об Олимпиаде: «Когда человек выступает под нейтральным флагом, он уже не наш спортсмен. Мне неинтересно болеть за таких»
Юрий Лоза заявил, что ему неинтересно болеть за нейтральных атлетов на Олимпиаде.
11 августа в Париже завершились летние Олимпийские игры. В них участвовали 15 российских спортсменов в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики.
«Когда человек выступает под нейтральным флагом, он уже не наш спортсмен. Он на свой страх и риск поехал что-то завоевывать. Он не представитель страны. Мне неинтересно болеть за таких спортсменов. Для меня они такие же спортсмены из другой страны.
На Олимпиаде было много спортсменов, которые родились и выросли в России, а сейчас выступают за другие страны. Нет никакой разницы, под нейтральным статусом они выступают или под флагом чужой страны», – заявил певец и композитор Лоза.
«Дагестан радуется победам наших спортсменов на Олимпийских играх. И пусть в Париже ребята выступали под флагами других стран, но мы-то знаем, где начался их путь к верхним ступеням. Каждый из них закалял свой характер в дагестанских школах борьбы и совершенствовал навыки в спаррингах с сильнейшими соперниками», – подчеркнул руководитель республики.
Напомним, что в вольной борьбе чемпионами Олимпийских игр стали Разамбек Жамалов, Ахмед Тажудинов и Магомед Рамазанов. Бронзовую медаль выиграли Даурен Куруглиев и Магомедхан Магомедов. Серебряная медаль в активе у тхэквондиста Гашима Магомедова.
Я повстречался с Олей,
Но кончилась лав стори,
Я уехал в Тверь к жене.
Припев:
Но мой плоД
Где-то под Ригой растёт...
Что нибудь решать и думать отучается совсем