Юрий Лоза об Олимпиаде: «Когда человек выступает под нейтральным флагом, он уже не наш спортсмен. Мне неинтересно болеть за таких»

Юрий Лоза заявил, что ему неинтересно болеть за нейтральных атлетов на Олимпиаде.

11 августа в Париже завершились летние Олимпийские игры. В них участвовали 15 российских спортсменов в нейтральном статусе – без флага, гимна и другой национальной символики.

«Когда человек выступает под нейтральным флагом, он уже не наш спортсмен. Он на свой страх и риск поехал что-то завоевывать. Он не представитель страны. Мне неинтересно болеть за таких спортсменов. Для меня они такие же спортсмены из другой страны.

На Олимпиаде было много спортсменов, которые родились и выросли в России, а сейчас выступают за другие страны. Нет никакой разницы, под нейтральным статусом они выступают или под флагом чужой страны», – заявил певец и композитор Лоза.