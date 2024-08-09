Захар Петров о нейтральном статусе: «Все равно все знают, из какой мы страны. Надеюсь, у меня еще будет Олимпиада под российским флагом»

Теги гребля на байдарках и каноэ сборная России Олимпиада-2024 Захар Петров Гребля

Гребец Захар Петров надеется в будущем выступить на ОИ под российским флагом.

На Олимпиаде-2024 в Париже Петров, выступающий в нейтральном статусе, дважды стал четвертым. 

«Выступление без флага? Все равно все знают, из какой мы страны. И болельщики из России писали много слов поддержки и поздравления.

Я молодой спортсмен, у меня впереди, надеюсь, будет еще Олимпиада. И надеюсь, что под российским флагом», – сказал спортсмен. 

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11 комментариев
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Правильно, нельзя из за кучки политиков пропускать соревнования всей жизни
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Зачем с флагом у тебя и так все нормально.
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Накрасся и юбку одень - всё равно все знают, что ты мужик! ))
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