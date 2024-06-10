Призер чемпионата Европы в гребле Олег Гусев будет выступать за Германию

Теги гребля на байдарках и каноэ сборная России сборная Германии Олег Гусев Гребля

Призер чемпионата Европы в гребле на байдарке Гусев будет выступать за Германию.

Призер чемпионата Европы в гребле на байдарках Олег Гусев будет выступать за Германию.

Об этом сообщил бывший тренер спортсмена Владимир Тебенихин.

«Мой спортсмен перешел в команду Германии. Это произошло достаточно давно, кто-то ему посоветовал поступить так, нашел себе советчика где-то. Я продолжаю с ним общаться.

Является ли его переход потерей для российского спорта? Конечно, является», – сказал Тебенихин.

Гусеву 28 лет. В составе сборной России он взял бронзу ЧЕ-2016 в гребле на четырехместной байдарке на дистанции 500 метров. В этой же дисциплине он выиграл золото Европейских игр-2019.

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