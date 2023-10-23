WADA рассмотрит вопрос об апелляции по делу российских гребцов Моргачева и Сорина

Теги WADA сборная России Никита Моргачев CAS Павел Сорин Гребля

WADA рассмотрит вопрос об апелляции по делу российских гребцов.

В июне 2021 года перед Олимпиадой в Токио у гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина обнаружили мельдоний в допинг-пробах. Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) признал спортсменов невиновными в сознательном употреблении запрещенного вещества. 

«Всемирное антидопинговое агентство (WADA) изучает все решения и оставляет за собой право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), если оно сочтет, что условия Всемирного антидопингового кодекса не были применены надлежащим образом. В данном случае процесс изучения продолжается», – заявил представитель WADA.

«Мы доказали на полиграфе, что партнер по команде подсыпал нам допинг». Детектив из гребли

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