WADA рассмотрит вопрос об апелляции по делу российских гребцов Моргачева и Сорина

WADA рассмотрит вопрос об апелляции по делу российских гребцов.

В июне 2021 года перед Олимпиадой в Токио у гребцов Никиты Моргачева и Павла Сорина обнаружили мельдоний в допинг-пробах. Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) признал спортсменов невиновными в сознательном употреблении запрещенного вещества.

«Всемирное антидопинговое агентство (WADA) изучает все решения и оставляет за собой право подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), если оно сочтет, что условия Всемирного антидопингового кодекса не были применены надлежащим образом. В данном случае процесс изучения продолжается», – заявил представитель WADA.

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