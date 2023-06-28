Спортсмены из Кении и Замбии поучаствуют в турнире по гребле на сибирских лодках в Югре

Спортсмены из Кении и Замбии выступят на Кубке губернатора Югры по гребле на обласах.

Об этом сообщает «Юграмегаспорт». Соревнования пройдут 8–9 июля в поселке Шапша Ханты-Мансийского автономного округа.

Облас представляет собой традиционную гребную сибирскую лодку. Всего ожидается участие более 200 спортсменов.

Старты в различных возрастных категориях планируются на дистанциях от 500 до 1000 метров, включая одиночные гонки и гонки экипажей.