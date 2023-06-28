Спортсмены из Кении и Замбии поучаствуют в турнире по гребле на сибирских лодках в Югре

Теги сборная Кении сборная Замбии Гребля

Спортсмены из Кении и Замбии выступят на Кубке губернатора Югры по гребле на обласах.

Об этом сообщает «Юграмегаспорт». Соревнования пройдут 8–9 июля в поселке Шапша Ханты-Мансийского автономного округа.

Облас представляет собой традиционную гребную сибирскую лодку. Всего ожидается участие более 200 спортсменов.

Старты в различных возрастных категориях планируются на дистанциях от 500 до 1000 метров, включая одиночные гонки и гонки экипажей.

16 комментариев

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Dmitry Koway
у нас есть Олимпийские игры дома:
+11
0
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Russ Ivan
Африканцы на лодках в Сибири, КХЛ в Монголии, следующая что - наш биатлон в Бразилии?
+10
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Линолеум
Новость будто нейросетью сгенерирована
+8
0
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Aleksey Yashin
Спортсмены из Кении по воде пробегут быстрее , чем пока будут в обласах разбираться
+6
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Liudmila Petrakova
Интересно, студенты местных вузов или специально приедут
+2
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Atsuktuvas
Весло мне в каноэ !
+1
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Антоша Спирин
Михалкову поручено разработать сценарии гонок.
0
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Vazuza
С иблисом
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Володя Иванов
Это новость ИА Панорамы??
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Сергей Жарковский
Весело живёте, с африканцами на лодках, с монголами в хоккей!🤣
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Костя Кот
Звучит как анекдот
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Илья Савчук
им хоть рассказали для начала,что такое Обласы? Представляю, как гордо про это будут говорить по России 1.
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vitygan
Хоккеисты подъедут к осени.
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Tony Lee
Ответ Линолеум
Новость будто нейросетью сгенерирована
Нейросеть лучше написала бы))
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Александр Сачков
Ответ Russ Ivan
Африканцы на лодках в Сибири, КХЛ в Монголии, следующая что - наш биатлон в Бразилии?
А что, на роликах можно и погоняться.
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PFC_ZENIT
Ответ Russ Ivan
Африканцы на лодках в Сибири, КХЛ в Монголии, следующая что - наш биатлон в Бразилии?
Танковый биатлон в джунглях индонезии
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