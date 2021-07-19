Дмитрий Губерниев: «Досадно слышать, как некоторые сборные отказывают в интервью! Например, стрелки или гребцы! Игры – их единственный шанс заявить о себе»

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отказ некоторых российских спортсменов общаться с журналистами на Олимпиаде в Токио.

«Очень досадно слышать нашим корреспондентам в Токио, как некоторые сборные отказывают в интервью! Например, стрелки или гребцы! Олимпийцы не понимают: игры – их единственный шанс заявить о себе! Показать себя людям! Не понимают важности момента!

После старта ведь не все первыми к финишу придут! А вот сильные пловцы молодцы! Поэтому их любят и многие знают в лицо!» – написал Губерниев.

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