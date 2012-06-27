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Чемпион Олимпиады-2004 в академической гребле Федоровцев дисквалифицирован на 4 года за допинг

Теги допинг академическая гребля FISA дисквалификации WADA сборная России Сергей Федоровцев РУСАДА CAS Гребля

Олимпийский чемпион Афин-2004 в академической гребле Сергей Федоровцев дисквалифицирован на 4 года за допинг.

Накануне Рио-2016 появилась информация о том, что в пробе Федоровцева, взятой 17 мая 2016-го, обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

Спортсмен пытался оспорить дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS), настаивая на том, что в лаборатории ошиблись при проведении анализа.

CAS рассмотрел апелляцию российского гребца против РУСАДА, WADA и FISA и признал Федоровцева виновным в нарушении антидопинговых правил. Четырехлетнее отстранение спортсмена отсчитывается с 16 июня 2016 года.

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