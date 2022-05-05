Европейский союз настольного тенниса: «Апелляционная комиссия решила, что решение исполкома отстранить российские клубы недействительно»

В Европейском союзе настольного тенниса (ETTU) прокомментировали решение апелляционной комиссии восстановить российские клубы «Факел-Газпром» и УГМК в Лиге чемпионов сезона-2021/22.

3 марта 2022 года исполком ETTU отстранил «Оренбург Газпром» и УГМК от дальнейшего участия в Европейской лиге чемпионов-2021/2022, команды должны были сыграть полуфинал между собой. Победителем соревнования была объявлена команда из Германии «Боруссия» (Дюссельдорф), выигравшая другой полуфинал.

Решением апелляционной инстанции ETTU от 27 апреля 2022 года российские клубы были восстановлены в Европейской лиге чемпионов-2021/2022, а решение от 3 марта 2022 года признано дискриминационным.

«Апелляционная комиссия решила, что решение исполнительного комитета отстранить российские клубы недействительно, как и все последующие решения (включая объявление победителя).

Это означает, что оставшиеся матчи Лиги чемпионов должны быть сыграны. Исполнительный комитет не будет давать комментариев, пока не будут приняты дальнейшие решения», – заявили в пресс-службе организации.

Два российских клуба по настольному теннису восстановили в Европейской лиге чемпионов. Решение об их отстранении признано дискриминационным

Европейский союз настольного тенниса: «Разочарованы, что апелляционный совет признал решение отстранить российские клубы от Лиги чемпионов дискриминационным»