Свищев об интервью Лесуна BBC: «Британские СМИ в своем репертуаре, провокации и истерия – их главные темы. Подобные фейки уже стали приобретать постоянство»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев высказался об интервью олимпийского чемпиона Рио-2016 по современному пятиборью Александра Лесуна для BBC.

В тексте BBC сообщалось, что Лесун отказался выступать за сборную России и завершил карьеру из-за ситуации на Украине.

Позже спортсмен заявил, что журналисты сместили вектор его высказываний, и причина завершения карьеры не имеет отношения к политике.

«Британские СМИ как всегда в своем репертуаре. Провокации и истерия – их главные темы, которые они используют по отношению к России.

Теперь добрались и до нашего пятиборца Александра Лесуна, привязав его уход из спорта к политической ситуации.

Я считаю, что британские СМИ уже должны нести ответственность за подобные поступки. Поскольку подобные фейки уже стали приобретать постоянство и наносить ущерб нашим спортсменам и нашему спорту», – сказал Свищев.

«Спортсмены в России – инструмент пропаганды». Олимпийский чемпион по пятиборью Александр Лесун отказался выступать за сборную из-за ситуации на Украине

Александр Лесун: «Я не отказывался выступать за Россию из-за политической ситуации. Журналисты сместили вектор моих высказываний»