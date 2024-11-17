Вячеслава Аминова не переизбрали на пост вице-президента Международного союза современного пятиборья
Аминов не был переизбран на пост вице-президента Международного союза пятиборья.
Выборы состоялись в рамках конгресса Международного союза современного пятиборья (UIPM), который проходил 16-17 ноября в Эр-Рияде.
Глава Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов Вячеслав Аминов занимал пост вице-президента UIPM с 2011 года и вновь претендовал на эту должность.
Посты вице-президентов заняли Вячеслав Малышев (Грузия), Шариф Эль Эриан (Египет), Китти Чиллер (Австралия), Ана Ирен Дельгадо (Панама) и Тон Кук Чон (Южная Корея). Президентом организации был избран американец Роберт Сталл.
Россиянка Татьяна Ардабьева сохранила членство в исполкоме Международного союза современного пятиборья (UIPM).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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