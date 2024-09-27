Александр Лифанов: «Три страны предлагали выступать за них. На чашах весов были Олимпиада и вся моя жизнь здесь. Я не жалею, что не уехал»
Александр Лифанов – победитель ЧМ-2021 в эстафете по современному пятиборью.
«После 2022 года, когда нам запретили ездить на международные соревнования, три страны выходили со мной на связь, предлагали выступать за них: это Китай, Греция и, по‑моему, ОАЭ были.
Очень хотелось на Олимпийские игры! В целом я остался после Токио только ради Олимпийских игр. На чашах весов были Олимпиада и вся моя жизнь здесь, где близкие, семья и родной город. Конечно, это перевешивало, хотя Олимпийские игры были моей самой большой мечтой в жизни, ее целью. Но я не жалею, что я не уехал, потому что меня здесь все устраивает. Родной дом – это даже не место, это больше люди.
Я планирую выступать еще несколько лет. Надеюсь, что у меня будет возможность поехать на Олимпийские игры. А после завершения спортивной карьеры я хочу остаться в спортивной деятельности, потому что в этой сфере мне хочется развиваться. И надеюсь, что все получится», – рассказал Лифанов.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий