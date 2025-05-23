Международная федерация допустила российских пятиборцев к участию в эстафетах

Исполком Международного союза современного пятиборья (UIPM ) разрешил россиянам и белорусам участвовать в командных эстафетах в нейтральном статусе.

Ранее спортсмены из обеих стран допускались только до индивидуальных стартов.

Команда России будет называться Neutral Team B (NTB), команда Беларуси – Neutral Team A (NTA).

Тренер российских пятиборцев Андрей Макушин заявил о возможном участии сборной в эстафетном чемпионате мира, который пройдет с 8 по 13 июля в Александрии (Египет).

«Мы рассматриваем возможность участия в июльском чемпионате мира по эстафетам, который пройдет в Египте, после недавнего решения исполкома Международного союза современного пятиборья о допуске нас на этот турнир в нейтральном статусе.

По итогам взрослого и юниорского чемпионатов России мы будем формировать состав на это мировое первенство. Эстафетного чемпионата мира не было в наших первоначальных планах, и сейчас мы вынуждены внести корректировки в тренировочные планы. Надеемся, что выступим в июле в Египте полным составом, теперь будем собирать тренерский совет и думать, кого отправлять на этот чемпионат мира», – цитирует Макушина ТАСС.