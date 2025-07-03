Российские пятиборцы выступят на чемпионате мира по эстафетам в Египте.

Эстафетный чемпионат мира пройдет с 8 по 13 июля в Александрии.

«На эстафетный чемпионат мира в Египет у нас поедут только юниоры, которые совсем недавно выступали на юниорском мировом первенстве в Венгрии.

На соревнования в Александрии заявлены Андрей Бобров, Валерий Щукин и Кирилл Карачин у ребят, Виктория Сазонова и Полина Зубарева – у девушек. Все они будут выступать в нейтральном статусе», – сообщили в Федерации современного пятиборья России.