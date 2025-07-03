Российские пятиборцы выступят на чемпионате мира по эстафетам в Египте
Российские пятиборцы выступят на чемпионате мира по эстафетам в Египте.
Эстафетный чемпионат мира пройдет с 8 по 13 июля в Александрии.
«На эстафетный чемпионат мира в Египет у нас поедут только юниоры, которые совсем недавно выступали на юниорском мировом первенстве в Венгрии.
На соревнования в Александрии заявлены Андрей Бобров, Валерий Щукин и Кирилл Карачин у ребят, Виктория Сазонова и Полина Зубарева – у девушек. Все они будут выступать в нейтральном статусе», – сообщили в Федерации современного пятиборья России.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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