Россия и Беларусь могут провести совместные соревнования по пятиборью

России и Беларусь могут провести совместный турнир по современному пятиборью.

Об этом сообщил главный тренер сборной России Андрей Макушин. Ранее Международный союз современного пятиборья (UIPM) отстранил спортсменов из обеих стран от соревнований под своей эгидой.

«Делегация во главе с президентом Белорусской федерации современного пятиборья Михаилом Прокопенко должна подъехать на следующей неделе, состоятся переговоры. Есть планы провести ряд соревнований, объединить их в многоэтапный турнир с участием спортсменов из России, Беларуси и других стран, готовых приехать к нам и в Беларусь.

Мы находимся в очень тесном контакте с белорусской федерацией, я лично общаюсь с главным тренером белорусской сборной Анатолием Ткаченко очень плотно, практически через день мы созваниваемся, обсуждаем, верстаем планы. Помимо основных команд, мы хотим задействовать и юношеские, и юниорские составы. У каждой возрастной категории будет свой турнир», – заявил Макушин.

Олег Матыцин: «Мы сейчас меняем формат фактически всех чемпионатов в России. Уверен, ряд стран, которые не присоединяются к санкциям, захотят соревноваться»